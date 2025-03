Exclusivo suscriptor

Grupos Luksic, Angelini, Yarur y Falabella presentan al TDLC informes para refutar crítica por concentración del mercado

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 8 minutos

Grupos económicos presentan informes por crítica de concentración. En la imagen, Andrónico Luksic, Roberto Angelini, Carlo Solari y Luis Enrique Yarur.

Conglomerados empresariales locales salieron al paso de la ofensiva de Conadecus ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para regular a los grandes grupos. Para refutar la solicitud, acompañaron estudios legales y económicos preparados, entre otros, por el ex fiscal Felipe Irarrázaval, el ex ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo, la ex ministra del TDLC Andrea Butelmann, y los académicos Aldo González y Juan Pablo Montero.