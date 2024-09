Ex cliente de corredora de bolsa de los Sauer apela a la libertad de Rodrigo Topelberg

Nova Trade Solutions, ex cliente de la corredora de bolsa STF Capital, presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocara la prisión preventiva de Rodrigo Topelberg Kleinkopf, reemplazándola por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Rodrigo Topelberg fue formalizado por la presunta comisión de siete delitos que incluyen estafa calificada, uso malicioso de instrumentos privados mercantiles, administración desleal, infracción a la Ley de Mercado de Valores, apropiación indebida y lavado de activos. Según la querella presentada, estos delitos afectaron a múltiples víctimas, incluidas empresas como Nova Trade Solutions SpA.

El imputado fue acusado de formar parte de una estructura delictiva que habría realizado actos constitutivos de “estafa calificada en concurso ideal con el delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil”, así como la “administración desleal” y “apropiación indebida”. El Ministerio Público y los abogados querellantes sostienen que los delitos imputados son de “extrema gravedad”.

El 30 de agosto de 2024, la magistrada Carolina Araya Hernández revocó la prisión preventiva de Topelberg, decretando en su lugar el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. Esta decisión se basó en la supuesta colaboración del imputado con la investigación y el pago de $400 millones para sustentar una posible atenuante de responsabilidad del artículo 11 Nº7 del Código Penal.

No obstante, Nova Trade Solutions SpA ha recurrido esta resolución argumentando que no existen “suficientes argumentos para entender que dichas atenuantes puedan efectivamente configurarse respecto del imputado Topelberg”. En su recurso, los abogados querellantes afirman que “su comportamiento durante la presente investigación no ha sido en ningún caso colaborativo”, y señalan que no ha existido una “reparación celosa del mal causado”.

La apelación fue interpuesta por los abogados de la empresa, Catherine Lathrop, Felipe Solís e Ignacio Zúñiga, en representación de Nova Trade Solutions y otras víctimas del caso.

Nulidad

En paralelo, STF Capital Corredores de Bolsa y su exgerente general Luis Flores, ambos sancionados por la CMF con cuantiosas multas solicitaron anular las sanciones impuestas debido a supuestos vicios en la investigación.

En agosto de 2023, La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) impuso a STF Capital Corredores de Bolsa SpA una multa de 13.500 UF, que equivale a más de $486 millones de pesos, y la cancelación de su Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores. Esta sanción se debe a la entrega de información falsa al mercado, al público y a la propia CMF, así como la realización de operaciones ficticias y otras irregularidades.

En cuanto a Luis Flores, ex gerente general de la corredora, se le aplicó una multa de 10.800 UF (aproximadamente $389 millones de pesos) y una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal en entidades fiscalizadas por la CMF. Esta sanción responde a su participación en la entrega de información falsa y la instrucción de operaciones durante el periodo en que la corredora estaba suspendida.

Según el documento de Flores y STF, los audios y la formalización de los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos “muestran que había una estrategia clara, la cual no estaba alineada con la defensa de STF ni de Luis Flores. Esta estrategia no tenía un enfoque legal o jurídico, sino que buscaba proteger otros intereses, especialmente los de los hermanos Sauer y sus abogados”.

Asimismo, en el escrito patrocinado por el abogado Felipe Barruel, se cuestiona la verdadera razón detrás de la sanción económica y personal impuesta a Luis Flores. Se sugiere que, si se considera razonable, la sanción debería reflejar la colaboración de Flores en el reconocimiento de los hechos. La sanción a STF también debería ser revisada en términos justos.

“Si no se revierte la sanción, el sistema de delación compensada, un mecanismo clave para la resolución de controversias, podría verse afectado. El uso indebido de este mecanismo por parte de algunos involucrados puede desvirtuar su propósito y dañar la integridad del sistema”, concluyó.