Exportaciones de vino registran cifras positivas en marzo, pero persisten trabas en el comercio internacional

Tras un repunte en las exportaciones de vino embotellado en febrero, en marzo la actividad siguió con cifras positivas. Así, dicho mes hubo un aumento de un 4% en volumen y un 3,5% en valor, en comparación con el mismo mes de 2021, con el envío de 4,2 millones de cajas por un valor de US$ 124,5 millones.

Varios destinos -como Reino Unido, Japón, Canadá y México- mostraron un buen desempeño dicho mes. El precio promedio se mantuvo en un nivel similar a marzo del año anterior, alcanzando US$ 29,4/caja (-0,5%).

En doce meses, en tanto, las exportaciones de vino embotellado alcanzaron 53,6 millones de cajas, por un valor de US$ 1.581 millones, lo que representa un alza de 2,4% en volumen y de 7,6% en valor, respecto del mismo año móvil anterior.

El precio promedio se ubicó en US$29,5/caja en doce meses, un 5,1% por sobre lo alcanzado en el mismo periodo anterior.

Principales mercados

En marzo de este año China siguió siendo el principal destino de las exportaciones, pero se observó una disminución importante de 25% en volumen y de 13% en valor.

Lo anterior estuvo asociado a los problemas logísticos que se han visto agudizados por los exhaustivos controles y cierres parciales en las principales ciudades de China, a causa de la política de cero tolerancia para el Covid-19. Asimismo, bajas importantes se registraron también en Estados Unidos y Corea del Sur.

Por el contrario, destacó el aumento de los envíos a Reino Unido (46,5% volumen y 39,3% valor), Japón (22,5% volumen y 17,9% valor), Canadá (30,2% volumen y 22,7% valor) y México (41% volumen y 45,7% valor).

Respecto al periodo de doce meses, China continúa en el primer lugar en cuanto al valor de las exportaciones, con US$ 257 millones, lo que representa un aumento de 32,6% respecto del mismo lapso anterior, y refleja la recuperación que presentó este mercado en 2021.

En términos de volumen, Brasil se ubica en el primer lugar, con 7,5 millones de cajas , pero los envíos han disminuido un 8,8% en volumen y un 2,7% en valor en este año móvil. Cabe recordar que durante la pandemia Brasil aumentó de manera significativa su consumo en compras en retail, lo que favoreció a los vinos nacionales y todavía hay una elevada base de comparación. En tanto, Reino Unido y México presentaron también un buen desempeño en este período.

En el análisis a doce meses y entre los destinos Top 10, los precios son liderados por Corea del Sur, con US$ 38,3/caja, seguida de China, con US$ 35,9/caja y Canadá, con US$ 35,8/caja. En este período se sigue observando un alza de precios generalizada (arrastrada por los buenos precios de 2021), con la excepción de Japón que se mantiene e Irlanda que disminuye un 3%, en comparación con el mismo año móvil anterior.