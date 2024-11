Exportadores no están preocupados por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos

Tras una extensa jornada electoral, Donald Trump salió victorioso en la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Una candidatura marcada por promesas proteccionistas y que tendrá consecuencias en el comercio internacional.

Chile no queda ajeno a los impactos de esta elección. En especial, el sector agrícola y de exportaciones que podría verse afectado por las políticas económicas que asuma Donal Trump en materia de alza de aranceles. No obstante, desde los gremios aseguran no estar preocupados y no creen que esto vaya a afectar sus exportaciones.

Ante este nuevo escenario, desde la Sociedad Nacional de Agricultura, (SNA) aseguran que están en proceso de evaluar los posibles efectos de la victoria de Donald Trump en el sector agrícola y su influencia en el comercio internacional.

“Aunque Trump ha sido enfático en su política proteccionista, especialmente hacia China y el sector manufacturero, aún es pronto para determinar si sus medidas afectarán a todos los sectores por igual, aunque parece poco probable”, señaló Francisco Gana, jefe del Departamento de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura.

En ese sentido, puntualizó que “el impacto en el sector agrícola dependerá de las decisiones sobre política arancelaria y de los nombramientos clave en su administración, como el Secretario de Comercio y Secretario del Tesoro.”

Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, (exasoex) es optimista y sostiene que “creemos que las relaciones comerciales con Estados Unidos son muy profundas y de larga data, lo que ha permitido beneficiar a ambos países históricamente. Desde 2004 opera un Tratado de Libre Comercio (TLC) que hoy regula todas las materias de interés entre ambas naciones, por lo que como gremio no tenemos ninguna duda de que esto seguirá siendo así en el futuro”.

“Para el caso de la fruta chilena, Estados Unidos es uno de nuestros principales mercados de destino, especialmente para productos como la uva de mesa y los arándanos. De hecho, la temporada pasada, recibió el 32,7% del total del volumen de frutas frescas chilenas enviado al mundo”, afirmó.

Misma visión entregó Víctor Catalán, presidente de Fedefruta, quien afirmó que “no vemos ningún reparo en términos comerciales con la elección de Trump en Estados Unidos”, y por lo mismo, no cree que vaya a existir algún impacto negativo en la comercialización de sus productos.

En ese sentido, Catalán sostiene que en Estados Unidos terminan esperando la fruta que exportan, porque tienen la necesidad de abastecerse y eso no vemos que pueda cambiar”.