Gremios critican con dureza Plan Fronteras Protegidas: “Es una medida insuficiente y discriminatoria, ya que no permite el ingreso de turistas extranjeros”

A partir del lunes 26 de julio los chilenos y extranjeros residentes que tengan su pase de movilidad podrán viajar al extranjero. Este fue el anuncio del gobierno en el marco del Plan Fronteras Protegidas. Desde Fedetur, si bien valoran que las personas puedan salir del país, enfatizan que es una medida insuficiente y que daña el empleo del sector.

“Si bien es un avance que las fronteras de Chile se abran para quienes quieran salir de país y estén vacunados con su esquema completo (dos dosis), es una medida elitista, insuficiente y discriminatoria, ya que no permite el ingreso de turistas extranjeros y afecta principalmente al turismo nacional. No logramos comprender cuál es el criterio para esta decisión, ya que si quienes vienen de afuera lo hacen inoculados, es incomprensible que se les impida ingresar al país. Aquí observamos una inconsistencia, que además le provoca un profundo daño a la generación de empleo del sector, considerando que la medida incentiva salir al exterior, cuando lo que se debiese cuidar es el turismo interno”, dijo Ricardo Margullis, presidente de Fedetur.

Desde el gremio piden además que la medida se deje sin efecto “ya que llevamos 17 meses con restricciones que impiden una reactivación efectiva de nuestra actividad. Porque si el argumento para mantener la restricción es evitar que ingresen nuevas variantes del Coronavirus, eso puede ocurrir tanto con los que salen de Chile y vuelven a entrar, como de quienes vienen del exterior”.

Una visión similar tienen desde la mesa de turismo de la Cámara Nacional de Comercio, donde también sostienen que el plan anunciado por el ejecutivo no beneficia al turismo local.

“Creemos que estos anuncios no son suficientes para volver a levantar a esta industria tan golpeada por la pandemia, en especial porque no benefician en nada al turismo interno, ya que se permite a los chilenos salir del país, desincentivando los viajes en territorio nacional. Por otra parte, tampoco se permite el ingreso de turistas internacionales. Creemos que ambos ingresos tienen el mismo riesgo de traer nuevas variantes, por lo tanto, no nos hace ningún sentido abrir para algunos y no para otros”, señaló Tomás Sahli, presidente de la mesa de turismo de la CNC.