Grenergy anunció que logró cerrar su proceso para financiar un proyecto en Chile. La firma española comentó que logró el cierre financiero de la fase 1 y 2 de Oasis de Atacama, “el mayor proyecto de almacenamiento del mundo”, según resaltó la empresa.

Desde la empresa comentaron que, con este nuevo acuerdo, se convierten en la primera empresa a nivel global que ha firmado una financiación de estas dimensiones para un proyecto hibridado solar y de baterías con un sindicato de bancos internacionales.

Firma española logra financiamiento para “el mayor proyecto de almacenamiento (de energía) del mundo” y que será en Chile

En concreto, Grenergy, según explicó en un comunicado, ha firmado un préstamo verde de unos US$ 345 millones junto con otras líneas de crédito complementarias con las entidades financieras BNP Paribas, Natixis Corporate & Investment Banking, Societe Generale, The Bank of Nova Scotia y SMBC.

“Esta financiación cubre las dos primeras fases del proyecto, que corresponden a 220MWp solar y 1,24 GWh de almacenamiento. La primera fase se estima se conectará a finales de 2024, mientras que el resto de las fases se conectarán en su mayoría en 2025″, dijo la empresa.

Sobre el proyecto, la española explicó que está ubicado en el norte de Chile y se prevé que abastecerá de energía a más de 145.000 hogares anualmente, al tiempo que reducirá la emisión de más de 146.000 de toneladas de CO2.

“El proyecto, al que Grenergy destinará hasta US$1.400 millones, cuenta ya con el 75% de su energía contratada a través de distintos contratos a largo plazo (PPAs) como el anunciado este año para un periodo de 15 años y que proveerá más de 8 TWh. En esta misma línea, anunció para Oasis de Atacama uno de los primeros PPAs nocturnos del mundo, que comprende el suministro de energía verde durante 15 años a la chilena EMOAC”, detalló.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Grenergy, David Ruiz de Andrés, ha expresado que, “esta operación pone de manifiesto la confianza de la banca en la hibridación de plantas solares con almacenamiento, y en el modelo de negocio de Grenergy, que sigue avanzando en logran ser empresa líder mundial en almacenamiento”.

Mientras que, Jean-Valery Patin, co-head of energy, resources & infrastructure finance americas de BNP Paribas, comentó que “estamos orgullosos de apoyar a Grenergy en esta transacción y de expandir nuestro liderazgo en renovables en Chile al almacenamiento de baterías y renovables. Esto está en línea con los ambiciosos objetivos de BNP Paribas en Bajo Carbono y con el compromiso con nuestros clientes”.