Ganancias de matriz de grupo Angelini bajan en el primer semestre

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

JUNTA DE ACCIONISTAS COPEC EN LA FOTO, ROBERTO ANGELINI, EDUARDO NAVARRO, JOSE TOMAS GUZMAN FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora ascendieron a US$144 millones, cifra que se ubica muy por debajo de los US$ 477 millones obtenidos en el primer semestre del año pasado. La compañía, indicó que esto se debe a una caída de US$ 933 millones en el resultado operacional y un resultado no operacional más desfavorable en US$157 millones.