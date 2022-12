Gobierno no apoya moción parlamentaria de autopréstamo en AFP y afirma que en realidad dicho proyecto “parece un retiro total de fondos”

El gobierno no está nada a favor de las tres mociones refundidas presentadas por parlamentarios para permitir un “autopréstamo” con cargo a los fondos previsionales.

En el marco del inicio de la discusión de dichas iniciativas, este miércoles la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue enfática al señalar en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, que está “descartada la posibilidad que apoyemos estas dos iniciativas que abordan el 100% del retiro de los fondos previsionales, porque en realidad, más que autopréstamo, parece un retiro total de fondos, lo cual nos parece que no sería responsable con la reforma a las pensiones que estamos proponiendo”. Y reiteró que “de ninguna manera el Ejecutivo las va a apoyar ni va a manifestar una opinión favorable”.

Eso dijo en referencia a dos de las tres reformas constitucionales que se han presentado, las cuales plantean prácticamente lo mismo: girar “hasta el 100% de los fondos acumulados bajo la condición de reintegrarlos en cuotas prorrateadas que deberán comenzar a ser pagadas en el plazo máximo de 5 años desde efectuado el giro”. Además, dice que “los afiliados podrán solicitar giros en sus fondos sin límite de veces, siempre que no tengan un giro pendiente de reintegro”. Una de ellas fue presentada por los diputados René Alinco, María Luisa Cordero, Félix González, Pamela Jiles, Gloria Naveillan, y Víctor Alejandro Pino. Y la segunda, por los diputados René Alinco, María Luisa Cordero, Viviana Delgado, Pamela Jiles, Tomás Lagomarsino,

También se refirió a la tercera reforma constitucional que se está tramitando, la cual fue presentada por los diputados del Partido de la Gente, Yovana Ahumada, Roberto Arroyo, Karen Medin, Rubén Oyarzo, Víctor Alejandro Pino, y el independiente Francisco Pulgar, donde proponen “realizar retiros en carácter de ´préstamos´ de sus cuentas individuales, sin límite de veces, por un monto equivalente al 15% del total ahorrado a la fecha de la solicitud, sin tope”. Ello, “no devengará interés y deberá ser devuelto a la cuenta individual del solicitante reajustado conforme a las variaciones experimentadas por la UF en uno o hasta 60 cuotas”. Si una persona tiene menos de $10 millones y más de $1 millón, pueden pedir como retiro hasta $1 millón. Y si tiene menos de $1 millón, “se podrá solicitar el monto total de lo ahorrado en calidad de préstamo como retiro bajo este concepto”

Al respecto, Jara dijo que ya recogieron la idea de un autopréstamo con cargo a los fondos de pensiones, pero que eso se está discutiendo en la reforma previsional que ingresó el gobierno y que está radicada en la Comisión de Trabajo. En la reforma de pensiones, el autopréstamo se “hace de una manera más acotada, que nos permita no generar un daño mayor a los fondos previsionales, porque este proyecto de ley lo que hace es establecer la obligatoriedad de su reintegro, estableciendo un mecanismo mediante el cual estos fondos deben ser devueltos por parte de los cotizantes, además de generar restituciones en el evento de que los cotizantes estén cerca de la edad de jubilar, y que se vean, por tanto, impedidos de poder solicitar dicho autopréstamo, además de tener un monto acotado, que en ningun caso va a exceder un 5% y $1 millón”.

Además, detalló que “si bien una persona podría eventualmente volver a solicitarlo, esto lo va a hacer solamente una vez pagado”. La ministra también dijo que ”si bien los fondos de pensiones fueron utilizados durante la pandemia a fin de poder entregar cierta liquidez a las familias en un contexto excepcional que vivimos como país, una lección transversal que hemos recibido, es que sin duda, el daño en las pensiones, que ya son bastante bajas, es aún mayor”.

Es más, la ministra dio cifras del impacto de la moción de autopréstamo del PDG. Ahí dijo que “de acuerdo a las cifras de noviembre de 2022, se estima que esto implicaría que se retirarían alrededor de US$22.405 millones, equivalente al 13,5% del fondo de pensiones”. Y enfatizó que esa cifra es más alta que cualquiera de los primeros tres retiros que ya se hicieron, “porque ninguno de ellos fue superior o bordeó los US$20 mil millones”.

Ahí lo comparó con el autopréstamo que propone el Ejecutivo en la reforma previsional, el cual “es acotado, con reintegro y con reglas (...) En moneda de noviembre de 2022, estaría ascendiendo a una suma de US$3.500 millones”.

Así las cosas, la ministra concluyó: “Manifestar desde ya, la no disposición del Ejecutivo para avanzar en esta materia, toda vez que nos encontramos en un proceso de reforma previsional que considera como uno de los pilares que componen la pensión futura de los trabajadores y trabajadoras, además de una PGU (...) y del seguro social que se va a pagar con cargo al 6% de los empleadores, por cierto además el ahorro privado de los trabajadores que van a continuar ahorrando y también tienen una parte acumulada en su cuenta de capitalización individual”.

Respecto a las ayudas sociales que los diputados reclamaron durante la sesión que sería necesario que el gobierno anuncie, la ministra del Trabajo manifestó que “el Presidente nos ha encargado esa tarea como gobierno a los ministros, en particular al ministro de Hacienda, y van a realizar un anuncio prontamente”.

El debate

La discusión de dichas mociones refundidas recién comienza, por lo que en las siguientes sesione deberían realizarse las audiencias. Además, los diputados esperan que asista el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El diputado Oyarzo comenzó diciendo que “el gobierno tomó el autopréstamo como una opción en la reforma previsionsal”, y por eso dijo que es improtaqnte discutir el tema, por la recesión económica que se viene. “No es lo mismo que un retiro, es muy diferente (...) Creemos que es importante llegar con soluciones concretas para la ciudadanía”, afirmó.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) se mostró en contra del proyecto. “El autopréstamo es una mala idea”, dijo. “Es rascarse con sus propias uñas, uno entiende que otra cosa es con guitarra y por eso no siempre van a coincidir los comentarios de los diputados oficialistas del año pasado con el de hoy, pero sí siento que cada vez más hemos madurado en estos temas, y hemos visto el daño que hacen”, agregó. El diputado Andrés Longton (RN) también coincidió con la ministra en que “parece más un retiro que un autopréstamo”.

En tanto, el diputado Gaspar Rivas (PDG) comentó: “Yo en lo esencial y en lo ideológico no soy partidario del proyecto de autopréstamo en general, o del concepto de autopréstamo, por lo mismo es que mi firma no está en ese proyecto. Yo soy partidario del proyecto del retiro”. A su juicio, la diferencia entre uno y otro es que en los retiros la obligación final de reintegrar el dinero es del Estado y no del trabajador. “Sin perjuicio de eso, y entendiendo la premura que tienen los trabajadores chilenos por tener acceso a dinero líquido (....) estoy dispuesto a apoyar este concepto, que se aleja del concepto de retiro”.

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) cree que un autopréstamo “se hace súper necesario, y yo estoy absolutamente disponible para ello (...) colocándole los límites que en esta Comisión se deban desarrollar en términos de autopréstamo. Lo hemos conversado fuera de la sesision, y creo que efectivamente hoy esta Comisión tiene la posibildiad de entregar algún tipo de propuesta, una propeusta que, primero, se haga cargo de las necesidades de la población, pero cuidando también los efectos económicos que hoy día se puedan desarrollar, porque no queremos que la inflación siga subiendo, porque en definitiva implica un impuesto a todos los chilenos, y eso es lo que menos queremos. Pero para eso, insisto, me gustaría poder escuchar también al ministro de Hacienda para ver qué tipo de propuestas el gobierno nos va a entregar para poder enfrentar los duros momentos que hoy se viven”.

El diputado Leonardo Soto (PS), planteó: “Suscribo las dudas que han planteado varios parlamentarios respecto de los proyectos de autopréstamo, respecto de los cuales no estoy conceptualmente en contra, pero me gustaría saber, como son autorprestamos, cuáles son los mecanismos de reintegro, cuáles son los mecanismos de devolución, porque tampoco me parece serio decir: la gente puede autoprestarse de su dinero, pero no se contempla un mecanismo de devolución. Ese es un debate absolutamente irresponsable, y debería establecerse con mucha claridad”.

Soto agregó que “soy partidario de abrir este debate, y estoy dispuesto a avanzar en este tipo de autopréstamo, pero con las precisiones que correspondan”.

En tanto, la presidenta de la Comisión, Karol Cariola (PC), cerró la sesión haciendo la pregunta: ¿Cómo hacer compatible estas mociones con la reforma de pensiones? “Creo que no es incompatible, creo que eso es algo que podemos discutir (...) Recordar que lo que se está tramitando en la Comisión de Trabajo es una reforma permanente, y lo que acá se está tramitando es una reforma transitoria constitucional (...) hay fórmulas para que estos proyectos conversen”.