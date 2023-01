Gobierno presenta agenda de productividad con nueve ejes de trabajo

El gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó su agenda de productividad con más de 40 medidas que buscan impulsar la productividad y dinamizar la economía. El trabajo buscará su objetivo mediante nuevos proyectos de ley, complementar las iniciativas ya en tramitación y medidas de gestión administrativas, según explicó el Ejecutivo.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que las medidas se agruparon en nueve ejes de trabajo: mejora de procesos para inversiones; facilitación de comercio; mercado de capitales; informalidad laboral; capacitación y reconversión laboral, innovación y transformación productiva; mipymes más productivas; más competencia; y desnotarización y digitalización.

“Esta agenda que no es ni el comienzo ni el final de los esfuerzos por elevar la productividad en Chile. No es factible pensar que sus efectos serán inmediatos, que el próximo mes vamos a ver aumentos significativos de productividad, pero por eso mismo es importante empezar pronto. Es importante asumir esta agenda con un sentido de urgencia”, comentó Marcel.

Entre los temas que abordará la iniciativa, el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que se trabajará en los temas relacionados con la tramitación de permisos para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile. Sin embargo, precisó que esta línea será enfocada en los pasos que siguen tras contar con la aprobación ambiental.

“Nos estamos comprometiendo en esta agenda de productividad a hacer una transformación profunda de los permisos sectoriales para la inversión. Esto va implicar un proyecto de ley”, dijo Grau.

La autoridad explicó que se buscará que el proceso de los diversos permisos que se requieren estén articulados y que los servicios responsables de tramitarlos tengan plazos definidos para dar respuesta a los inversionistas: “Este un sistema de permisos que se fue armando sobre la marcha. Nunca ha habido un diseño orgánico”.

Otro de los temas que también destacó Grau fue avanzar en mayor competencia en el cabotaje marítimo; en el fomento de las mipymes y cooperativas dentro de las compras públicas; y la creación de un fondo de fondos de capital de riesgo para financiar empresas innovadoras. “No va a traer frutos inmediatos, pero el hecho de que no traiga frutos inmediatos, no significa que un gobierno comprometido y responsable no deba hacerlo”, resaltó Grau sobre el impacto de la agenda de productividad.

En tanto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, resaltó que la agenda de productividad tendrá el desafío de aumentar la cantidad de trabajadores con un empleo formal. Detalló que esto se buscará lograr mediante rediseños al subsidio al empleo, como el que hoy está enfocado en las mujeres y jóvenes, y la capacitación de los trabajadores

“Los desafíos del tránsito de la informalidad hacia la formalidad en esta agenda de productividad se van a concentrar en el rediseño del subsidio al empleo y en el fortalecimiento de las habilidades digitales y el reconocimiento de las capacidades laborales a través de la certificación”, explicó Jara.

Desde el Ejecutivo también destacaron que esta agenda de productividad se impulsó por medio del trabajo con representantes del mundo empresarial, de trabajadores y el sector de las empresas de menor tamaño. Además, se considerando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

Reacciones de los gremios y la CUT

La propuesta de agenda del gobierno generó distintas reacciones por parte del mundo empresarial.

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, resaltó en cómo se ha trabajado con el gobierno y la CUT en diferentes reuniones, remarcando que “junto con la reactivación uno tiene que considerar el potencial de crecimiento a más largo plazo, y a eso es lo que apunta esta agenda. De esta manera, vamos a ver en los próximos meses también otras iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de nuevas industrias, como el litio e hidrógeno verde, de tal manera que nuestras planificaciones económicas a corto y largo plazo se complementen entre sí para buscar de alguna manera práctica, con medidas concretas, apostar por un crecimiento sostenible”.

Por su parte, Richard von Appen, presidente de la Sofofa, calificó el anuncio como “insuficiente”. “Si bien valoramos la Agenda de Productividad agradecemos que nos hayan invitado a la mesa de trabajo, aún nos parecen insuficientes las medidas que realmente generen un impacto significativo en la productividad, y que si bien fueron levantadas por Sofofa, no fueron consideradas por la autoridad. Creemos que es urgente reimpulsar la productividad, la que ha venido cayendo lenta, pero sistemáticamente desde hace más de una década, pues ello permitirá incrementar el umbral de crecimiento potencial, que es el principal vehículo para llevar a Chile a un desarrollo integrador donde nadie se quede fuera”, sostuvo Von Appen.

En una línea similar, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, comentó que “esta iniciativa es un esfuerzo necesario, pero aún muy insuficiente”

Helen Kouyoumdjian, presidenta ejecutiva de Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), también estimó positivo el trabajo conjunto, no obstante, frente al proyecto de ley de 40 horas destacó que como gremio “nos habría gustado que el discurso asociado al empleo y al mejoramiento de las reglas laborales estuviera más en consecuencia con lo que se nos ha dicho respecto a que el turismo es una de las áreas prioritarias de este gobierno”.

Por otro lado, Juan Moreno, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), enfatizó en que el trabajo formal sea atractivo, principalmente para las mujeres. “Debe haber espacios donde las mujeres puedan tener una mayor inserción, pero también con las condiciones que se requieren como los cuidados de sala cuna”, añadió.