Gobierno sale al paso de las sugerencias del oficialismo y reafirma que irá al TC para frenar el tercer retiro de las AFP

El gobierno está empeñado en evitar que se concrete un tercer retiro de fondos desde las AFP. Y el escenario es complejo para el Ejecutivo debido al respaldo que ya ha manifestado la oposición a esa iniciativa y las dudas sobre cómo sufragarán los parlamentarios oficialistas.

Cabe recordar que los Diputados de la Comisión de Constitución aprobaron en general el tercer retiro del 10% con tres votos oficialistas.

Por lo mismo, el plan del gobierno es ir al Tribunal Constitucional, y eso lo confirmó esta mañana el ministro Segpres, Juan José Ossa.

“Está decidido. Lo hemos señalado; hemos dicho que luego de que se aprobara en general en la comisión de Constitución iríamos a la brevedad posible. Esto se aprobó el miércoles pasado y esperamos ingresar al Tribunal Constitucional lo antes posible”, dijo Ossa en Tele13 Radio.

La autoridad dijo en ese sentido que la meta del gobierno es que no haya tercer retiro, ojalá por la vía de la votación, pero si no, “ejerciendo nuestros deberes constitucionales”.

En esa materia, Ossa abordó también algunas solicitudes que han salido de las propias filas del oficialismo, de no ir al TC, como el exministro y actual candidato presidencial de RN, Mario Desbordes.

“Respecto de aquello de que no vayamos al TC yo les diría que no parece muy apropiado ni muy acertado que se invite a la autoridad a no ejercer sus deberes constitucionales”, dijo enfático.

En esa conversación, el secretario de Estado reiteró que el abono de dinero a costa a los fondos ahorrados en las AFP es una mala política pública que pone en riesgo la reforma de pensiones”.

“A nosotros lo que más nos interesa es mejorar las pensiones (...) Si usted incurre al tercer retiro no va a tener buenas pensiones en el corto, mediano y largo plazo y eso genera descontento en el corto, mediano y largo plazo”, afirmó la autoridad.