Grandes empresarios reiteran que faltó diálogo antes de la presentación de la reforma tributaria

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) no se aventuró a entregar una opinión más categórica tras la presentación de la reforma tributaria porque esperan revisarla más en detalle, pero reiteraron que querían más instancias de conversación antes de dar a conocer la iniciativa en materia de impuestos.

“Yo he conversado con el ministro Marcel en varias oportunidades respecto a la reforma tributaria, donde le he manifestado mis planteamientos, en representación del sector empresarial, donde siento que unos se recogieron en parte y otros que no (...) pero en esto no había proceso de diálogo”, dijo el presidente de la CPC, Juan Sutil, en La Moneda y tras el fin de la actividad de presentación de dicha iniciativa.

Ante esto, Sutil replicó que para los empresarios la instancia de conversaciones tributarios, impulsadas por el Gobierno, no fueron suficientes: “Para mi los diálogos es cuando tu escuchas, rebates, discutes y acuerdas, y ese proceso fue parcial”.

Contenido de la reforma

El líder del gremio de los empresarios apuntó que “no me puedo referir al detalle de una reforma sin leerla completa”, más hizo un llamado a tener consideración el contexto económico y gradualidad para impulsar el proyecto.

“Independiente de que hayan cosas buenas, otras que hay que arreglar y otras que hay que mejorar, la incerteza disminuye porque sabes cual es la propuesta que el Gobierno está haciendo a la ciudadanía y al Congreso”, dijo Sutil.

Sobre su disposición a la aprobación de la iniciativa, el presidente de la CPC comentó que “va haber un trabajo colaborativo entre todos los sectores y sociedad para que esto sea lo mejor para Chile”.

Por otro lado, el líder gremial destacó la importancia de utilizar la referencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tanto a favor de mayores o menores impuestos.

“Tenemos que revisar en detalle cada una de las propuestas y cada uno de los impuestos que están dentro de estas medidas. Hay uno que están por arriba y otros por debajo (del promedio de la OCDE), y hay que buscar la manera de acomodar eso”, agregó.

Otra de las interrogantes con que quedó Sutil fue la gradualidad con que se implementará la nueva carga tributaria.

No obstante, uno de los puntos que abordó fue la renta al capital tras la consulta sobre si el aumento de tasa puede desincentivar la inversión. Ante esto, Sutil señaló que: “No, fíjese que el impuesto a las empresas se mantiene en 27% y baja en 25% en la medida que se invierta en productividad, desarrollo y capacitación, eso me parece bien”.