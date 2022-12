Gremio del comercio arremete contra el IVA a los servicios y pide que se suspenda la implementación a semanas de su puesta en marcha

En un poco menos de dos semanas y con el comienzo de un nuevo año, todos quienes presten algún tipo de servicios comenzarán a pagar impuestos (IVA), siendo los únicos exentos los servicios educacionales, de transporte y de salud ambulatoria. Una medida que se impulsó para buscar nuevas fuentes de financiamiento permanente para la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero que hoy no le hace sentido a La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile (CNC).

Desde la CNC hicieron un llamado a que dicha medida tributaria se restrinja su aplicación solo respecto de las operaciones que se realicen con contribuyentes que pagan ese impuesto. Además, el gremio del comercio pidió que “se suspenda su aplicación, invocando en esta solicitud lo mismo que se hizo cuando se aprobó la ley que condicionaba el uso del crédito fiscal a que el IVA estuviere pagado” para que se consideren los comentarios del sector del comercio.

El gremio respaldó su punto en que los consumidores se verán afectados con una alza de costo en servicios como de cuidados, conserjería, jardinería, mantención de sepulturas y servicios profesionales prestados por empresas cuyos socios no son profesionales.

“Aunque las empresas no quieran trasladar el valor del IVA al precio de los contratos se verán obligadas a tener que hacerlo, porque la base sobre la cual se cobra ese impuesto es el precio acordado”, agregó la CNC por medio de un comunicado.

Otra de las críticas apuntan a que “en el caso de las empresas que prestan servicios que se repiten en el tiempo, puede considerarse que estos son periódicos, y el Fisco, por tanto, podrá exigirles que el IVA se pague antes de que el precio se perciba”, y agregó que “el problema es que en muchos casos los clientes no pagan los servicios y si eso es así, las empresas no tendrán como recuperar el impuesto que paguen al Fisco. Por el no pago del IVA la autoridad puede cobrar multas muy altas e incluso llegar a denuncias que impliquen arresto para los contribuyentes”.

Finalmente, la CNC señaló que “resulta impracticable establecer que solo las sociedades profesionales no paguen IVA, porque si un socio muere, deja de tener el beneficio. Además, debiera establecerse que dichas entidades siempre son Pymes, independientemente de las normas de relación, porque su aplicación conlleva que, si un socio participa en sociedades con alto flujo, impedirá que los demás puedan beneficiarse de la cláusula Pyme, introduciendo una diferencia que resulta injusta”.