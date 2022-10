Gremio del comercio y locatarios de la “zona cero” solicitan al Gobierno medidas de seguridad de cara a un nuevo 18-O

Acercándose un nuevo 18 de octubre, fecha en que el 2019 comenzó el Estallido Social, el rubro comercial hizo un llamado a los locatarios a resguardarse y solicitó a las autoridades que se implementen medidas que les permitan trabajar con garantías mínimas.

Según comentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), Ricardo Mewes, entre octubre y diciembre de 2019 se registró que un total de 2.358 estructuras a lo largo del país fueron blanco de ataques. Además, en este periodo también se contabilizaron 929 saqueos, la mayoría ocurridos en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Biobío.

En esta línea, Mewes enfatizó en que “si les preguntan a los comercios, no solo de la zona cero sino de todo Chile, nada puede ser menos feliz que el 18 de octubre. Son miles los ciudadanos y comunidades que perdieron a los únicos negocios y supermercados del barrio”.

Por lo mismo, ad portas de cumplirse tres años desde el estallido, el timonel de la CNC planteó que si bien las medidas que se han implementado para recuperar el comercio en las zonas afectadas son valoradas, también han sido consideradas insuficientes desde el rubro. “Creemos que es un aporte para una mejor convivencia ciudadana, pero estas acciones, como la pintura de fachadas, por ejemplo, en ningún caso implicarán por sí solas que se normalizará la vida que existía en esos lugares”, afirmó por medio de un comunicado.

Por su parte, Carlos Siri, dueño de la ex Fuente Alemana y presidente del gremio Barrio Plaza Italia, señaló que ya que en los años anteriores se han registrado incidentes, “necesitamos acciones concretas y estas tienen que ser preventivas, porque si no, vamos a ir a apagar el incendio una vez más”.

En este sentido, Siri interpeló a las autoridades de Gobierno, anunciando que varios de los locales comerciales tendrán que mantener sus puertas cerradas para asegurar a los trabajadores y cuidar sus espacios. “El problema es que el Estado no se hace responsable del resultado y yo quiero hacer esta pregunta: ¿se van a hacer ustedes responsables de esto sí o no? Porque tienen todas las herramientas para que no suceda, el monopolio de la fuerza, instrumentos legales, para que esto vaya retrocediendo”, indicó.

En la misma línea, Alfonso Molina, presidente de la Asociación Gremial de Empresarios y Emprendedores del Barrio Lastarria dijo que la inseguridad es una realidad que “venimos viviendo hace 3 años desmanes los días viernes, ya es una tónica permanente […] Por eso, el Estado tiene que hacerse cargo, generar más fondos y reforzar la Fiscalía”.

Finalmente, el dirigente criticó la falta de acción en 36 meses en la denominada “zona cero”. “Hago un llamado a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien fue alcaldesa de Santiago y sabe perfectamente cómo está la comuna, completamente vandalizada y en cierta manera destruida”, planteó.