Humphreys baja dos escalones la clasificación de Clínica Las Condes

Un recorte de dos escalones sufrió la clasificación de riesgo de Clínica Las Condes. Humphreys decidió reducir la nota de la deuda de CLC desde BBB+ a BBB-, mientras que la tendencia pasó desde “Desfavorable” a “En Observación”.

Según la agencia, el cambio de clasificación de los títulos de deuda “se sustenta en que los niveles de actividad no presentan un repunte considerable a la fecha, siendo este más lento de lo esperado por Humphreys; de hecho, el resultado antes de impuesto es negativo” .

Además, explicó que “el aumento de capital anunciado no se ha podido concretar en su totalidad, suscribiéndose un 59,8% del total de las nuevas acciones, situación que dificulta el plan de robustecimiento de la estructura financiera de la clínica y, en caso de no suscribirse el resto de las acciones, presiona fuertemente la liquidez de la compañía. En los hechos, no se han cumplido los supuestos que sustentaban la clasificación de riesgo asignada del emisor”.

Sobe el cambio en la perspectiva, Humphreys argumentó que está “a la espera del resultado final del aumento de capital de la empresa y de las posibles gestiones que se lleven a cabo para robustecer la liquidez de la compañía. Sin perjuicio de lo anterior, también se observará como continúa el nivel de actividad del emisor y su impacto en la generación de flujos”.

Cabe recordar que a junio, CLC sumó ganancias atribuibles al propietario de la controladora por $469 millones, lo que significó un fuerte incremento de 942% versus el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las cifras del segundo trimestre no son tan positivas, puesto que entre abril y junio del 2024 la firma tuvo pérdidas $45 millones, una contracción significativa en relación a las ganancias de $45 millones del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos de CLC disminuyeron tanto anualmente como trimestralmente. En los primeros seis meses del año sus ventas sumaron $94.476 millones, bajando casi un 6% versus los $100.329 millones del año pasado. En el segundo cuarto del año llegó hasta los $46.523 millones, lo que corresponde a una merma de 5% en relación a los $48.965 millones del mismo periodo del 2023.