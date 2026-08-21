Iconstruye: inicio de obras nuevas se acelera durante el primer semestre

El sector de la construcción en Chile viene de años difíciles, sobre todo en lo que respecta al mercado residencial. En dicho segmento los niveles de stock de viviendas listas para su entrega se mantienen altos, debido a la baja velocidad de ventas, lo que ha impedido que las empresas partan con nuevos proyectos.

Sin embargo, con la suma de las medidas adoptadas por el gobierno anterior y por la actual administración Kast, orientadas al repunte de dicha industria, ya se vislumbran visos de una mayor actividad.

De hecho, el último reporte de Iconstruye refleja una reactivación del inicio de obras durante la primera mitad del año, con un total de 258. Se detalla que en promedio, entre enero y junio, comenzaron 43 obras mensuales en el país. Este número es bastante superior a lo que se registró en igual periodo de 2025, cuando se promediaron 25 inicios mensuales. De acuerdo a ello, las obras nuevas se incrementaron en un 72%.

Iconstruye es una plataforma digital que conecta a empresas constructoras y proveedores para gestionar de forma centralizada toda la cadena de abastecimiento, compras, logística, subcontratos y pagos de la industria de la construcción. Cuenta con más de 4.000 clientes entre Chile, Colombia, México y Perú. Los números presentados en el informe corresponde a obras en Chile.

Según la información entregada por la plataforma, durante la primera mitad del año el mes más intensivo fue marzo, con 53 obras nuevas, que también fue el punto más fuerte del primer semestre del 2025, pero con 31 obras. Esto da cuenta de un aumento de casi 71%.

En el segundo trimestre se registró un total de 135 obras nuevas, lo que es equivalente a un avance de 78% versus las 76 obras iniciadas entre abril y junio de 2025. Además, el segundo trimestre fue ligeramente más dinámico que el primero, con un 10% más de proyectos que partieron su construcción.

“Solo durante junio ingresaron 45 nuevas obras, un 13% más que en mayo, consolidando una tendencia positiva en el inicio de nuevos proyectos durante el segundo trimestre”, precisó el informe de Iconstruye.

Por otro lado, Iconstruye también señala que “durante el segundo trimestre se registró un promedio de 823 obras activas (la suma de nuevas y de ya en construcción), equivalente a un aumento de 3% respecto del primer trimestre y de 5% sobre el promedio mensual de 2025, evidenciando un mayor dinamismo del ecosistema de la construcción”, expuso Iconstruye.

Al cierre del primer semestre 885 proyectos se encontraban en ejecución. Si bien esto se considera una señal positiva la “distribución por etapa evidencia una alta concentración en fases avanzadas de construcción”, precisó el reporte. Así, el 44% de esas obras están en terminaciones y un 32% en obra gruesa. Solo un 21% está en obras previas y un 4% en fundaciones.

“Si bien el segundo trimestre registró un mayor ingreso de nuevos proyectos, la elevada participación de obras en terminación muestra que una parte importante de la actividad continúa concentrándose en proyectos que avanzan hacia su etapa final”, sostuvo la Iconstruye.

Por su parte, de estas obras un 56% corresponde a proyectos residenciales, donde el 39% es construcción de departamentos y el 17% de casas. En tanto un 26% es proyectos de infraestructura, un 10% comerciales y un 8% es obras menores.

Transacción y contratación

Iconstruye dio cuenta, además, de que la actividad de abastecimiento mantuvo una evolución favorable durante el semestre. El segundo trimestre cerró con 137.995 órdenes de compra, lo que es un 2% por sobre el promedio del 2025, y 3% superior al primer trimestre. Esto refleja “un mayor movimiento operacional de las obras en ejecución”, afirmó.

El monto total transado alcanzó a $484.702 millones, cifra que se ubica un 39% sobre el promedio trimestral de 2025 y también 39% por encima del trimestre previo, “mostrando una recuperación significativa del volumen económico movilizado por la industria”, indicó la plataforma.

Respecto a la contratación en el sector, los datos muestran que el segundo trimestre finalizó con 6.296 nuevos subcontratos, nivel 41% superior al promedio de 2025 y 19% mayor que el trimestre anterior.

Los subcontratos activos también mantuvieron una tendencia positiva. Al cierre de junio alcanzaron a 12.540 contratos vigentes, un aumento de 3% respecto de mayo, equivalente a 10% sobre el trimestre anterior y 5% por encima del promedio de 2025, reflejando una mayor intensidad operacional en las obras.

“Los indicadores del primer semestre muestran señales de recuperación en la construcción, con aumentos en obras nuevas, proyectos activos, órdenes de compra y montos transados. Si bien aún persiste una alta participación de proyectos en etapa de terminación, la mayor incorporación de nuevas obras observada durante el segundo trimestre constituye una señal favorable para la continuidad de la actividad durante la segunda mitad del año”, concluyó Iconstruye.