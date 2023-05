Isapres apuestan por revertir la fórmula de la ley corta que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema en el Congreso

La Asociación de Isapres de Chile apuesta con que la ley corta que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema pueda revertir su tono en el Congreso. El sector privado de salud espera que salga a la luz una fórmula que, a juicio de ellos, les permita pagar la deuda con sus afiliados y no comprometer los flujos de recursos futuros para que el sistema no termine quebrando.

“Nosotros tenemos esperanza en que en ese proceso se pueda llegar a un análisis en profundidad, se puedan revisar bien los antecedentes y hacer los cambios y modificaciones para seguir operando”, dijo el presidente del gremio, Gonzalo Simón, en entrevista con Tele13 radio.

En ese sentido, el dirigente gremial apunta que la propuesta del gobierno del Presidente Gabriel Boric solamente tiene como resultado la quiebra del sistema: “El problema es de flujo y evidentemente del monto de la deuda, pero este proyecto lo que hace es que a los pocos meses deja a las isapres sin la posibilidad de seguir dando las coberturas, que es el propósito por el cual existen”.

“No entendemos porque han insistido en este camino”, dijo Simón a la hora de reiterar sus críticas al contenido de la ley corta tras la información que presentó la industria durante el proceso para llegar a una solución ante esta situación que puso en jaque al sector privado de salud, según explican sus protagonistas, y el dirigente reiteró que, de no existir cambios en la ley corta, el futuro de las isapres podría terminar en el corto plazo desde la puesta en marcha del proceso de devolución en línea con la propuesta actual.

“El sistema va a dejar de funcionar, la gente no tendrá cobertura y las isapres van a quebrar en pocos meses”, estimó Simón.

Ante este contexto, las isapres alertan que por más que el plazo para devolver el dinero a los afiliados por los cobros estimados indebidos por la Corte Suprema sea amplio no se podrá llevar a cabo si la industria ve afectada sus ingresos.

Simón defiende su punto explicando que hoy las isapres están gastando casi el 100% de las cotizaciones recibidas por los afiliados para sostener el servicio. Esto, entre el pago de licencias médicas, prestaciones de salud y los servicios relacionados a la industria.

Sobre un camino que plantea la industria, el dirigente dice que “si se produce una eventual baja entre los ingresos y los gastos se tiene que volver a plantear la posibilidad de volver a recuperar eso, si eso no se recupera, evidentemente no se puede (...) con modificaciones eventuales de precio en algún momento y de otras variables (...) de manera que el sistema pueda seguir recibiendo ingresos que le permitan cumplir con las coberturas que están pactadas”.

“Siempre las soluciones que se planten van a tener ambos factores, la deuda para atrás y el flujo, hay que hacer una fórmula que el sistema pueda hacerse cargo de la baja del flujo y la deuda, y que sea capaz de sostenerlo y esos montos tienen que tener sensatez, no pueden ser montos que se están llegando que son absolutamente absurdos en el funcionamiento del sistema”, apuntó el dirigente.

Además, Simón aprovechó sus reparos para criticar el monto de US$1.400 millones que deberán devolver la isapres a sus afiliados de acuerdo con la cifra de la Superintendencia de Salud: “No entendemos el cálculo”.

Por otro lado, las isapres no acusan a la Corte Suprema de buscar terminar con la industria y también se defienden sobre que ellos no han operando de forma indebida: “Las isapres han cumplido, no se le ha cobrado en exceso a nadie, las cifras lo demuestran, y lo que hay es un cambio de criterio y eso hay que ponerlo en práctica (de acuerdo del fallo de la Corte Suprema)”.