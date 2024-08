Jara dice que la Asociación de AFP “anda de víctima por su minutita”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, consultada por cómo ha sido su diálogo con los empresarios, considerando que varios muestran rechazo por su partido político (Comunista), aseguró que ha sido una buena relación. Si bien aseguró que hay personas que prefieren no dialogar, dijo entre risas: “no me gusta andar de víctima por la vida. No como la Asociación de AFP que hoy anda de víctima por su minutita”.

La minuta en cuestión referida a la reforma de pensiones ya fue un tema abordado por la ministra este domingo, cuando mostró su descontento con el documento puesto que “critican cada uno de los puntos propuestos por el gobierno”, dijo en Mesa Central de Canal 13.

Entonces, previo a conocer que la minuta provenía de la Asociación de AFP, la ministra sostuvo que “opinar es súper legítimo, pero interferir en un debate político y tratar de presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor”.

Este lunes el gremio, liderado por Paulina Yazigi, respondió a las críticas de la ministra, adjudicándose la autoría del documento: “la minuta a la cual el Ejecutivo ha hecho referencia, ha sido elaborada por los equipos de la Asociación de AFP como un insumo interno para la discusión referente a la reforma de pensiones en curso. Por ello es inaceptable el uso político que ciertas autoridades han hecho de un documento que forma parte de una serie de informes y análisis que realizamos de manera permanente como asociación gremial, en una materia en que somos especialistas y actores relevantes”.

“No se debe censurar, acallar, ni descalificar a ningún actor que participa del debate de pensiones”, añadió la asociación. Es después de estas declaraciones, que la ministra en el programa de streaming Turno afirmó que la Asociación de AFP “anda de víctima”.

“El esfuerzo que tenemos que hacer todos, es tender puentes (...) Nuestra pega es hacer que las cosas pasen. La gente no tiene la culpa, hay que ponerse de acuerdo. Es mejor subir las pensiones, mejorar los salarios, equiparar la cancha entre hombres y mujeres”, dijo zanjando el tema.