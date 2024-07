La mesa técnica por la reforma previsional, que formó el gobierno y los senadores que componen la Comisión de Trabajo del Senado, terminó su trabajo este lunes y dejó acuerdos parciales en algunos temas y en otros no. Ante este contexto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, estimó que es momento de que los partidos políticos aborden el tema.

“Hay temas fundamentales los cuales no lograron un acuerdo y ahora lo que corresponde es poder discutirlos, que es afinar dentro del pool de propuestas que se hicieron cuál va a ser el mecanismo a través del cual, no solamente vamos a subir las pensiones de los futuros jubilados, sino que también de las mujeres y de las actuales pensionadas en particular. Pero todo esto se va a hacer ahora que la parte técnica ha terminado, ha llegado el tiempo del diálogo en la política”, dijo la ministra Jara en un punto de prensa.

Jara dice que la discusión técnica de la reforma previsional terminó y que llegó “el tiempo del diálogo en la política”

Sobre los plazos, la secretaria de Estado espera que la discusión política sea breve en el contexto de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric busca que se apruebe la idea de legislar el proyecto en el Senado. “La proximidad de las elecciones hace que se produzca en este espacio una ventana de oportunidad pero que tiene un tiempo acotado”, comentó.

“Nosotros hemos pedido en mayo, en junio y en julio que la reforma se vote, sobre todo considerando que lo que se tiene que aprobar es su idea de legislar, pero estamos, precisamente a partir del informe que recibimos ayer, retomando nuevamente las conversaciones políticas y que seguramente el día de la votación va a ser anunciado próximamente”, añadió la secretaria de Estado.

Jara dice que la discusión técnica de la reforma previsional terminó y que llegó “el tiempo del diálogo en la política”

Además, la ministra Jara agradeció el trabajo de la mesa técnica y valoró los acuerdos que se llegaron: “Se ha establecido la necesidad de crear la cotización del empleador de un 6%, instalar un seguro en algunas previsionales y cambiar de multifondos a fondos generacionales en otras materias, así como también licitar a los actuales afiliados a fin de que puedan bajar las comisiones e introducir competencias”.

Al ser consultada si el gobierno insistirá en poner fin a las AFP, con el rol que cumplen actualmente, la secretaria de Estado comentó que, “una de las conclusiones de la mesa técnica es que les preocupa que habiendo un puro administrador en materia de pensiones, pudiera, como se había planteado originalmente que era a través de una licitación de un organismo privado parecido al seguro de cesantía, pudiese haber un monopolio y lo que se va a hacer es presentar propuestas que eviten esa configuración monopólica, pero que dividan igualmente la industria”.