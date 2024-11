La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó que la caída de la tasa desempleo reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se enmarca en un contexto en que todavía quedan puestos de trabajo por crear.

“Son noticias que muestran que la desocupación ha ido disminuyendo, pero sin duda todavía tenemos mucha gente sin empleo”, dijo la ministra Jara en un punto de prensa.

Jara por caída del desempleo: “La desocupación ha ido disminuyendo, pero sin duda todavía tenemos mucha gente sin empleo”

Ante este contexto, la ministra estimó que el trabajo que lleva el gobierno del Presidente Gabriel Boric y los proyectos que se tienen en futuro van a ayudar a la tarea de mejorar las cifras de empleo. “Es muy importante el marco de los anuncios que hizo el presidente ayer en su cadena nacional, por la aprobación del Presupuesto 2025, el gran impulso a la inversión pública que viene el próximo año y, por otro lado, el avance de los proyectos de permisología que está liderando el ministro Nicolás Grau en el Parlamento”, ejemplifica.

“Hemos ido avanzando, se ha ido reduciendo la desocupación, pero todavía hay muchas personas que necesitan empleo en nuestro país y aquí el sector público y el sector privado tenemos que trabajar colaborativamente en ello”, agregó.

La ministra Jara comentó las cifras de empleo en el contexto de las cifras que se registraron durante la crisis sanitaria por motivo del Covid-19. “Recuperarnos de la pandemia y de la situación en la que como gobierno recibimos al país no ha sido una tarea fácil. Solo recuerdo que en agosto del 2022 teníamos una inflación del 14%, que no había sido experimentada por varias generaciones de nuestro país que no conocían una cifra de esa magnitud”, comentó.

“Hemos trabajado entre todos, inducidos por las medidas que ha tomado el Banco Central y desde la política fiscal para ir reduciendo sustantivamente esta inflación, que sustantivamente también influye en el crecimiento y por ende en el empleo. Así que esperamos poder seguir por esa ruta”, cerró sobre el tema.

Pensiones

Sobre el optimismo del gobierno para llegar a un acuerdo por la reforma previsional y despacharla del Senado en enero del próximo año, la ministra Jara comentó que, “estas negociaciones no han sido fáciles. Tenemos, por un lado, posiciones distintas en variados temas con la derecha, en la cual hemos ido buscando, yo diría, un importante camino común que nos permita sacarla adelante, pero también ha habido presiones por parte de los administradores de los fondos de pensiones”.

Sobre el contenido de cara a cumplir el plazo del gobierno en enero, la ministra Jara comentó que, “lo que hay que poner atención es cuál va a ser, en definitiva, el contenido de la reforma que vamos a sacar, porque el objetivo del Gobierno es que estas pensiones mejoren ahora y en el futuro, para los actuales jubilados y para los del futuro, y para eso con un foco especial en los que han cotizado”.

“Hoy día el foco de esta reforma está puesto en quienes cotizando tienen pensiones muy bajas y en particular en las mujeres”

Mientras que, ante la consulta sobre el acuerdo respecto a dónde se va a destinar el 6% de la cotización adicional, la secretaría de Estado comentó que " en enero el compromiso es que esté despachado del Senado y por tanto para eso tiene que terminar su tramitación en la Comisión de Trabajo y luego en la Comisión Hacienda, y para eso tenemos que estar listos antes de enero, así que esperamos que esto se resuelva”.