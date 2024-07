Javier Etcheberry afirma que va a colaborar y usará todas las atribuciones del SII para luchar contra el crimen organizado

Javier Etcheberry asumió el cargo de director subrogante del Servicio de Impuestos Internos (SII) el pasado 8 de julio, tras la salida de Hernán Frigolett. Está entusiasmado y quiere seguir en el cargo, asegura que va a participar en el concurso y espera ganar. Tiene claras sus metas y objetivos en el organismo, y en su primera entrevista con Radio Duna indicó que usará todas las atribuciones para ayudar en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

“Voy a colaborar y con mucha fuerza voy a usar todas las atribuciones del SII, para tratar de apoyar la lucha contra la delincuencia y también voy a tratar de volver a cifras de evasión que tuvimos al final del gobierno del presidente Lagos”, dijo el director.

Y agregó que “en la medida que tenga información sobre los ilícitos y que no tributan por esos ilícitos en términos de dinero se pueden presentar las querellas. La fiscalía investiga y son sancionados en los tribunales. Hay otra forma, que es colaborar. Trabajar con la PDI, La Fiscalía en equipo. SII tiene mucha información sobre todos los contribuyentes. Tiene mucha información. Puede colaborar con los equipos especializados de la PDI o la Fiscalía, con distintas autoridades que tienen que ver con el tema. En el pasado colaboramos mucho con la justicia. Nosotros los ayudamos. Es tan grave el problema, que no hay que pensar que cada institución va a resolver las cosas por su cuenta, hay que trabajar en equipo”.

El recién asumido director, quien ocupó el cargo en el pasado, dice que es posible combatir los ilícitos y perseguir a los evasores de impuestos.

“La gran mayoría de estas bandas criminales son grupos que lo que les importa es el dinero, por eso están. Se dedican a traer gente de forma ilegal al país, prostitución, contrabando de drogas. Están en muchos temas. Hay muchos temas ilegales y ellos se diversifican según los distintos negocios. está el vender protección en alguna comuna o ciudad. Van viendo en qué negocio les va mejor, porque todos viven de ese negocio los que entran. Es clave ver donde están ganando el dinero y obviamente no están pagando impuestos. El hecho que impuestos internos identifique quienes son los que están ganando ese dinero, y hace maniobras no pagando impuestos, puede hacer una querella por delitos tributarios, que tienen penas muy altas, con lo cual se les dificulta el negocio”, sostuvo.

Asimismo, indicó que en el pasado, pudieron perseguir ilícitos.

“Fui director entre 1990 y 2002. Partí con Patricio Aylwin y llegaron una serie de datos que involucraban a Colonia Dignidad en un tema de delitos tributarios. Fuimos los primeros que entramos a la fuerza a Colonia Dignidad a incautar información, y fueron condenados los jerarcas de Colonia Dignidad por delitos tributarios. Entramos y tuvieron penas de delitos tributarios. El Cabro Carrera era muy conocido y en ese tiempo no era delito el lavado de dinero. Con la información que teníamos y las fiscalizaciones que hicimos, nos querellamos y terminó preso”, señaló.

Otro tema que estuvo sobre la mesa, fue el levantamiento del secreto bancario, y señaló que hay que respetar la privacidad, pero que los bancos no pueden ser una capilla para los evasores.

“Creo que tenemos que tratar y es función del SII que todos cumplan con la ley. Y eso incluye a los grandes evasores que pueden tener sus ganancias ilegales escondidas en los bancos, y por cierto incluye a las bandas de narcotráfico las mafias a todos. No tenemos por qué escoger si vamos a fiscalizar y hacer que cumplan la ley los grandes evasores o las mafias. Todos tienen que cumplir”, indicó.

En tanto sostuvo que “hay que respetar la privacidad, pero eso no significa que los bancos puedan ser una capilla para los evasores. En otros países hay mucho más acceso al tema bancario por las administraciones tributarias. La información tiene que ser usada solo para fines de fiscalización tributaria. Debe haber sistemas muy cuidadosos que impidan que la información se filtre o se use para otras cosas. Por supuesto que es ilegal que un funcionario del SII que tiene acceso a información bancaria la de a conocer”.

Por último, sostuvo que se reunió con el exdirector del organismo, Michel Jorratt, pero afirmó que no ha visto en profundidad el informe sobre cifras de evasión y elusión.

“Recién estoy llegando y no he visto en profundidad el tema. Tuve una reunión con Michel Jorratt. En esa reunión no vi que las grandes empresas eran las únicas que evadían. Hay mafias que consiguen facturas falsas, hay muchas formas de evadir. Tuve una reunión en que me contó los avances y no vi que estuviera muy concentrada en las grandes empresas la evasión. Puedo dar otras cifras sobre el porcentaje de evasión. Cuando llegamos el 90 medimos la evasión completa y era como un 33%, después de una serie de medidas, y a fines del gobierno de Eduardo Frei era un 24%. El presidente Lagos prometió bajarla al 20%, y al final de su gobierno la evasión había bajado del 24% al 18%. Dicho por el mismo Michel Jorratt es hoy superior a la que había a fines del gobierno del presidente Lagos”, señaló.

Y en cuanto a las medidas que se pueden llevar a cabo para combatir la evasión y elusión, dijo que hay que “sacar los fiscalizadores a la calle. Esa es una, y la otra es ser mucho más estrictos en las facturas, en autorizar facturas, sobre todo de empresas que están iniciando actividades. El SII debería fiscalizar mucho más las facturas”.