Jorge Selaive y TPM en Chile: “No descartamos que sea un recorte de 50 puntos base en mayo”

El economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, tiene una mirada clara sobre los próximos pasos que debe seguir el Banco Central (BC) de Chile, luego de la sorpresa que entregó la Reserva Federal, Fed, al recortar la tasa de interés en 50 puntos bases dejándola en un rango entre 1% y 1,25%. Lo primero, afirma, es que el Central delineará la ruta a seguir en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, que se conocerá el 1 de abril.

Luego de ese paso, prevé que en mayo, el ente rector estará en condiciones de recortar la tasa de referencia en 50 puntos base llevándola a 1,25%. Y ya durante el segundo semestre anticipa un nuevo ajuste de 25 puntos base. Así, su previsión es que la tasa de interés llegue a 1% a fines de año. “Nuestra visión es que estamos muy cerca de ver nuevos recortes en la tasa de interés por parte del Banco Central”, subrayó.

Sobre la decisión propiamente tal de la Fed, Selaive precisó que “lo que hizo fue satisfacer lo que estaba implícito en los mercados. Por ahora, podemos tener recortes adicionales a medida que el riesgo del coronavirus que describe la Fed para la economía de EEUU se concrete”.

¿Qué le pareció la decisión de la Reserva Federal de bajar sorpresivamente la tasa de interés?

-Fue una decisión fuera de calendario, por ello, sorpresiva y tuvo efectos en el mercado. Por ahora, dada que la magnitud del recorte satisface solo parcialmente lo que estaba esperando el mercado, la reacción ha sido positiva, pero no contundente para aliviar la preocupación de los mercados.

¿La Fed debió ser más agresiva en su recorte de tasas?

-El mercado ya tenía internalizado recortes de la tasa de esta magnitud, e incluso mayor que deberían ocurrir durante los próximos meses. Lo que hace ahora es recortar en 50 puntos base, pero no señaliza que continuará reduciendo la tasa. Eso es parte de la decepción que estamos viendo en el mercado. Además, el coronavirus continúa a paso lento, pero persistente.

¿Se quedó corta la Fed?

-Lo que la Fed hizo fue satisfacer lo que estaba implícito en los mercados. Por ahora podemos tener recortes adicionales a medida que el riesgo del coronavirus que describe la Fed para la economía de EEUU se concrete. Hasta ahora los efectos son extremadamente limitados para la economía norteamericana, de hecho Jerome Powell indica que la economía está en buen pie económico.

¿Puede ser leído este recorte como una señal de que los efectos del coronavirus en la economía son mayores a la prevista?

-La preocupación que existe sobre la expansión del virus no es lo letal que este sea, sino que el impacto precautorio que genera en los consumidores, ya que la gente no asiste a eventos, no utiliza el transporte público, evita los lugares masivos, y eso genera una desaceleración económica.

Dado este nuevo escenario, ¿qué debería hacer el Banco Central?

-Hay que distinguir las fuerzas que están primando en la decisión del Banco Central. Por un lado, hemos tenido mejores datos macroeconómicos de los que esperaba el BC. Esto tanto a nivel de crecimiento, empleo y de demanda. Pero por otro lado, se presentan varios riesgos negativos para las perspectivas de mediano plazo. Uno de ellos es que resurja un rebote de la violencia, ya que sabemos que puede tener impactos negativos en la actividad. Además, sabemos que vamos a tener grados de incertidumbre política superiores a lo normal durante los próximos dos años.

¿Debería bajar tasas?

-Nuestra visión es que estamos muy cerca de ver nuevos recortes en la tasa de interés por parte del Banco Central. Puede que en la reunión de marzo se mantenga, y que en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, el Central comience a delinear recortes y que esta se concrete en mayo. No descartamos que sea un recorte de 50 puntos base (hoy 1,75%).

¿Esa sería un piso para la tasa de interés?

-Esperamos que la tasa llegue a 1% a fines de año. El siguiente recorte debería ser en el segundo semestre de este año.

El Central está en medio de un proceso de intervención. En ese contexto, ¿cómo se enmarca el escenario de baja de tasas?

-Estamos viendo que el Central está en medio de un proceso de intervención cambiaria y, obviamente, el mensaje que ha dado es que a medida que tengamos volatilidad idiosincrática, que pueda provenir de la concreción de algunos riesgos locales, como brotes de violencia o exacerbada incertidumbre política, el BC va a intervenir. Lo primero que tenemos que entender es que las bajas de tasas están ya internalizadas por el mercado, por lo tanto, el impacto cambiario sería acotado. Por ello, es importante que el BC recupere la ortodoxia separando la política monetaria de la cambiaria.