“No miremos a Francia, no miremos a Europa”: José Luis Daza recomienda a Chile seguir el modelo de Singapur

En una breve presentación de poco más de 12 minutos en el seminario de Moneda Patria Investments, el economista chileno radicado en EE.UU.., José Luis Daza, detalló los principales modelos que hay en el mundo, y destacó a Singapur como un ejemplo a seguir, señalando que no hay que mirar a Europa.

“Este mundo se está alineando alrededor de tres modelos. Uno de ellos es el modelo de EE.UU. que está basado en la descentralización. Miles de individuos tomando decisiones descentralizadas. Otro modelo es el europeo. ¿A cuál nos queremos parecer? Los europeos dijeron ‘queremos pasarlo bien. No queremos trabajar mucho, queremos jubilarnos jóvenes’. Y Europa está totalmente estancada. El punto es que Europa no es el modelo, está estancada. Creo que tienen serios problemas”, sostuvo Daza.

Y luego agregó que “las oportunidades de América Latina han existido siempre. Podemos o no podemos aprovechar. Mi modelo favorito, el que siempre pongo es Singapur. En 1960 Singapur tenía un ingreso per cápita que era menos de la mitad de Argentina. Miren lo que pasó con Singapur y Argentina. Hoy tiene un ingreso que es un octavo del de Singapur. Son abiertos al comercio, a la inversión, gobiernos pequeños, impuestos bajos. Cuando vemos los modelos a quiénes nos queremos parecer yo les digo: ‘Miren a Singapur, no miremos a Francia, no miremos a Europa’”.

Por otro lado, se refirió a lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 30 años y lo que viene en los próximos.

“El mundo es radicalmente diferente. El mundo que se acaba con la pandemia, básicamente podría ponerle la fecha que se inicia que es el 9 de noviembre de 1989 cuando cae el muro de Berlín. América Latina en esos 30 años encontró las condiciones más favorables, que había encontrado en varios siglos. Refleja el mundo de la globalización, de la integración. Se incorpora China al mundo. Se incorporan miles de millones de personas a la fuerza de trabajo global. Se creó una economía global potenciada por la tecnología. Eso permitió altas tasas de crecimiento. Eso permitió a China incorporarse al mundo. Ese mundo se terminó. Cuando se terminó la pandemia salimos básicamente en una nueva guerra fría entre EEUU y China”, sostuvo.

Asimismo, apuntó a que “estamos en este momento en un mundo sumamente fragmentado, con una guerra fría, y con una Europa que está bastante dormida. Tuvimos extraordinario crecimiento y las perspectivas de crecimiento a futuro son malas. Qué es lo que va a cambiar. Uno de los cambios muy fuertes es la demografía. Se estima que a fin de siglo la población de China va a tener una caída brutal. Esto tiene enormes consecuencias. Una las pensiones y hay otra que es más grave que es la salud. Nos enfrentamos a un mundo con problemas de pensiones y salud. Pero no es solo China. Solamente EEUU e India tendrán una población más grande que hoy”.

Resaltó que ante el cambio demográfico el problema de salud, será más profundo que el de pensiones.

“Vamos a tener muchos menos jóvenes y muchos más viejos. Siempre pensamos en pensiones y sistemas de reparto. En salud el problema es mucho mayor, porque los costos son exponenciales con la edad. El mundo, nosotros todos tenemos un problema de pensiones y de financiamiento de salud. Esto es una de las fuerzas que va en contra, pero también es una oportunidad para invertir en salud, y aún estamos a tiempo”, señaló.