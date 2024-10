Joseph Ramos advierte que el proyecto para reemplazar el CAE afectará la calidad de las universidades

La semana pasada el gobierno dio a conocer la propuesta para reemplazar al CAE, con un nuevo mecanismo de financiamiento (FES). El economista y académico de la Universidad de Chile Joseph Ramos, dijo que la iniciativa va a afectar la calidad de la educación superior.

En conversación con Radio Infinita, advirtió que “estamos aliviando el costo para el alumnado, eso sin duda, pero estamos afectando la calidad de la actividad universitaria en su conjunto y eso es innegable”.

“Es que no hay milagro en esto”, comentó el economista, quien sostuvo que va a disminuir la capacidad de las universidades para contratar académicos.

“Hoy día hay un fuerte copago de los deciles 7-8-9 y 10, ya no lo va haber para el decil 7-8 y 9. Por así decirlo, si estaban pagando $5 millones de pesos, ahora van a pagar el arancel referencial, $3 millones. Esos 2 millones que antes recibía la universidad, ¿Cómo se va a financiar?, bueno, la única manera de financiarlo es tener menos profesores full time”, abordó Ramos.

A lo anterior añadió que “por eso es que va a afectar sobre todo a las universidades que hacen investigación. (...) La manera de abaratar costos es reduciendo el número de profesores”.

Además, Ramos sumó que “hoy día la educación superior no es universal, entonces mientras es todavía minoritario, a mi modo de ver, debe de financiarlo esa minoría que accede a ello y no la totalidad de la población, que incluye una mayoría que no accede a la educación superior”.

Para el académico, lo positivo de la propuesta es que “no condona el grueso de la deuda”, ya que “aquí estamos condonando a 75.000 personas de un millón”, pero también afirmó que “el CAE ya se había mejorado, la verdad es que las condiciones de pago que era el 10% del ingreso es bien razonable y por 15 años es bien razonable”.

En esa misma línea, el economista expresó que “tal vez una de las cosas que se tendría que haber hecho es limitar el acceso a cualquiera puede estudiar cualquier cosa independiente de su capacidades. O sea, poner algunos límites a poder acceder al CAE, eso podría haber sido unas condiciones que se hubiera puesto”.

Así, reiteró que “las condiciones de pago que tenía el CAE son condiciones de pago bien razonables, y obviamente que algunos decían; yo entré a bancarrota porque no pueden pagar, porque fueron fracasos. Bueno, siempre habrá eso es un sistema, o sea, las deudas hipotecarias también hay personas que no pueden pagar”.

Respecto a la reacción de las personas en cuanto a la propuesta, el ex decano de la FEN indicó que “la gente prefiere no pagar, o sea la gente prefiere el retiro de su fondo de pensiones a tener en el futuro”.