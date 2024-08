Joseph Ramos y reforma de pensiones del gobierno: “Es como que La Pintana estuviera subsidiando a Vitacura”

Luego de que en noviembre de 2022 el gobierno ingresara su reforma previsional al Congreso, lo primero que dijo el economista Joseph Ramos, exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y donde hoy es profesor emérito, es que en ese momento nadie estaba hablando de la tasa de reemplazo a la cual aspiraba el país, cuestión que a su juicio era fundamental definir.

En esa misma ocasión, fue el primero en plantear que los futuros jubilados tendrán pensiones más bajas que los actuales, por lo que no veía necesaria una redistribución de cotizaciones para ayudar a los actuales pensionados, posición que mantiene hasta la actualidad.

El gobierno definió que quiere alcanzar una tasa de reemplazo de entre el 70% y el 75% de las remuneraciones de los últimos diez años en actividad.

-Hasta hace dos o tres semanas atrás no se hablaba de cuál es la tasa de reemplazo que se pretendía alcanzar.

Ahora sí. El gobierno lo definió hace unas tres semanas.

-Es un poquito tarde. El expresidente Sebastián Piñera, cuando propuso su reforma, tampoco lo dijo. La expresidenta Michelle Bachelet, tampoco. La oposición, tampoco. El centro de la discusión siempre ha sido hacia dónde van los 6 puntos de cotización adicional. Felicito que ahora se hable de tasa de reemplazo. ¿Cuál es mi problema con esto? En enero la Superintendencia de Pensiones y la Dipres publicaron un estudio donde dicen cuál es la tasa de reemplazo que va a tener, por ejemplo, una persona que gana $860 mil. Cerca de dos tercios de las personas gana eso o menos. Bueno (el informe muestra que ellos), ya tienen una tasa de reemplazo promedio del 74% de su sueldo líquido. Eso, sin subir la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin hacer nada más. La reforma va a subir eso a casi un 90% para los pensionados actuales.

Pero las futuras pensiones van a ser mucho menores. Alguien que entra al mercado laboral ahora, si es hombre, va a tener tasas de reemplazo del 59%, y si es mujer, del 57%. Todo en la discusión ha estado centrado en aumentar la tasa de reemplazo de los actuales jubilados. Mi crítica a la propuesta de la reforma es que está dando tasas de reemplazo exageradamente altas para las pensiones actuales, y muy bajas para las pensiones futuras.

¿Entonces, la tasa de reemplazo que fijó como meta el gobierno ya se logró, o es respecto al sueldo bruto?

-Efectivamente, están hablando de la tasa de reemplazo respecto al sueldo bruto, y yo estoy hablando del sueldo líquido. La tasa de reemplazo que queremos es un porcentaje del sueldo líquido, porque la gente vive con el líquido, no con el bruto. Para una persona que gana $1 millón bruto, el sueldo líquido es de $800 mil. Un 70% del salario bruto son $700 mil. Y $700 mil respecto a $800 mil, que es lo que es su líquido, significa casi el 90%, o 85% de tasa de reemplazo. Si uno ve el texto (que presentó el ministro de Hacienda donde se fijó una meta de tasa de reemplazo) no dice si es bruto o líquido. Yo, resulta que sé que es sobre el bruto. Esa tasa es exageradamente alta. Bueno, podemos querer un 100%, pero no creo...

Igualmente hay grupos de actuales jubilados que tienen tasas de reemplazo menores que las que menciona.

-Antes de la PGU las tasas de reemplazo líquidas eran cercanas al 50%. Hoy, sin aumentar la PGU, son cercanas al 74%, pero hay grupitos, sobre todo mujeres, que tienen tasas de reemplazo particularmente bajas, y por eso quieren hacer este préstamo (con el 2% de cotización. En lugar de subir la PGU a $250 mil para todo el mundo, que ya tienen tasas de reemplazo del 74%; subirlo a $230 mil para todo el mundo, e ir a ayudar a los grupos específicos que se quiera. Nada de préstamo, nada de tasa de interés.

Entonces, ¿prefiere que el 6% extra vaya a cuenta individual y que al resto se le ayude mediante impuestos generales?

-PGU diferenciada: más alta para los grupos específicos a los que se quiere ayudar. Y no sacaría nada de la gente futura. Yo no tengo nada contra la solidaridad, pero si la gente futura va a tener tasas de reemplazo muy por debajo de las actuales, no voy a sacarles plata, y si se la devuelvo a UF+2% o UF+3%, eso es menos de lo que rentan sus fondos.

Menciona que los futuros pensionados van a tener tasas de reemplazo más bajas que los actuales, pero la nueva fórmula del gobierno igualmente destina un 3% a la cuenta individual y...

-Estoy incluyendo eso: 6 puntos es insuficiente para los futuros. Con los 6 puntos, ya sea que vayan a cuenta individual, o 3%-3%, o lo que sea, van a tener tasas de reemplazo por debajo del 60%. Eso es insuficiente. Entonces, hay que estar discutiendo aumentar más la cotización o indexar la edad de jubilar a la esperanza de vida al jubilar. En los últimos 30 años la esperanza de vida al jubilar se extendió cerca de seis años, y es de suponer que en los próximos 40 años suceda algo parecido, tres o cuatro años más de esperanza de vida. Bueno, entonces con el mismo dinero, si tienes que financiar más años, (las tasas de reemplazo) van para abajo.

Lo otro que hay que considerar es que la PGU actual financia cerca de la mitad de la pensión, pero la PGU se indexa con el IPC, mientras que las tasas de reemplazo son en función de tu salario. Alguien que entra al mercado laboral hoy día, cuando jubile va a estar ganando un 60%, o un 70% más que hoy día. (El peso de) la PGU va a caer. Todos esos factores van en contra.

Entonces, ahí tendríamos que estar hablando de cómo subir la cotización, cómo indexar la edad de jubilar a la esperanza de vida al jubilar. Deberíamos estar pensando en, bueno, si la PGU se sube, al menos parcialmente, con los salarios, creo que podría haber un problema fiscal, pero deberíamos estar hablando de medidas para estimular la formalidad. No se está discutiendo lo central: que es insuficiente para el futuro. Nadie ha dicho eso. Reparte el pozo como quieras, va a ser insuficiente.

Más allá de mejorar el mercado laboral, que en realidad es un tema que ahora no se está debatiendo...

-No, pero extender la edad de jubilar, eso se debería estar discutiendo. Para un hombre a los 65 años, su esperanza de vida no es 81, es 87. Y la mujer es 91. Y eso es hoy. ¿Tú crees que en 40 años no se va a aumentar eso?

Pero si políticamente hoy no es viable subir la edad de jubilación, ¿entonces cuánto se debería aumentar la cotización?

-Es que yo creo que hoy es el momento cuando es más viable. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subió la edad de jubilar sin anestesia, casi lo matan, eso sí que es impopular. Pero ahora que están aumentando las pensiones, la PGU y cosas por el estilo, este es el momento, en mi opinión, para proponer algo así. Obviamente no de un día para otro, es para la gente que entra al mercado laboral. Eso debería ser parte de la discusión. ¿Tú has escuchado a alguien decir que la cotización debería ser del 7%, u 8%? Nada. No se discute eso, es como si fuera suficiente.

Estima que técnicamente no está bien la fórmula del gobierno. Pero políticamente se ve inviable destinar el 6% a cuentas individuales. ¿Prefiere que no se haga nada a que se apruebe esta fórmula?

-Se va a hacer alguna cosa, y algo es mejor que nada. Pero yo sigo diciendo: los actuales pensionados hoy tienen una tasa de reemplazo del 74%, y se quiere subir. ¿Un 74% te suena mal? Hay grupitos que no tienen el 74%, que tienen un 55%. Bueno, esos grupos tú quieres ayudarlos y por eso hablo de una PGU diferenciada y listo. ¿Pero para qué subirles a todos, y por qué subirles a todos a tanto? ¿Y cuál es la presión para los actuales? Que ellos votan. Pero les estamos sacando fondos a los futuros, porque el que cotiza es el que va a jubilar en el futuro.

Y yo pregunto: ¿Es solidario sacar fondos de los que van a tener tasas de reemplazo más bajas, para dárselos a los que ya tienen tasas de reemplazo superiores y que van a tener mucho más gracias a eso? Es como que La Pintana estuviera subsidiando a Vitacura. Si los futuros tuvieran tasas de reemplazo más altas que los presentes, estoy completamente a favor. Yo estoy a favor de la solidaridad, pero que sea de los que tienen más, a los que tienen menos. No he escuchado ni al gobierno ni a la oposición sobre esto.

Y la mesa técnica que sacó un informe, ¿le parece que hizo un buen análisis?

-Bueno, digamos, no resaltó este tema. En ese sentido, creo que fueron insuficientes. Hubo varias cosas que la mesa técnica acordó, en las que yo estoy de acuerdo también, como que se licite parte de la cartera antigua de las AFP (...) Discrepo de un punto de la mesa. La mesa dijo que creía que las pensiones de las mujeres, a los 65 años, si tú tienes un fondo que sea, por ejemplo, de $50 millones, que la pensión de la mujer sea igual que la pensión del hombre. Lo que estaban tratando de hacer es que la mujer, como vive más tiempo, aunque tenga la misma plata, le van a dar una pensión más chica. Eso es lo que pasa hoy día. Y ellos dijeron no, hagamos que sea el mismo período, lo cual quiere decir: bajar la pensión a los hombres y subir a las mujeres.

Yo entiendo a lo que van, pero se olvidan de la pensión de sobrevivencia. La gran mayoría de las mujeres va a recibir. Obviamente si no tienen pareja, no, pero para quienes estén casadas o con pareja de más de cinco años, tienen derecho a la pensión de sobrevivencia. Y esa pensión de sobrevivencia se la sacan de la pensión del hombre. Al hombre le calculan su pensión no solo cuando muera él, sino cuando vaya a morir su pareja. A mi modo de ver, eso no lo tomaron en cuenta. Yo igualaría las tasas solo para las mujeres que no van a tener pensión de sobrevivencia.

¿Cree que se va a aprobar una reforma en este gobierno?

Yo creo que sí... O sea, va a salir un chorizo. Yo estaré disconforme, pero claro, algo es mejor que nada. Pero nos estamos engañando si creemos que esta es una buena reforma de pensiones (...) Creo que tal como está propuesto, sobreprotege a los actuales jubilados y es insuficiente para los futuros. Van a tener más que si no se hiciera absolutamente nada, pero yo creo que es injusto que estemos legislando algo donde los números muestran que los futuros jubilados van a tener tasas de reemplazo muy por debajo de los actuales. Creo que la tasa de reemplazo que valga para los actuales, debería valer también para los futuros.