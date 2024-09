Juan Sutil y su mirada crítica del caso audio: “Tiene que ser condenado con el máximo rigor de la ley”

En medio del caso Audio que hoy golpea al poder judicial, el expresidente de la CPC y empresario, Juan Sutil, dijo que se debe aplicar todo el rigor de la ley, ya que atenta contra la seguridad jurídica.

“El caso audio es un caso lamentable que tiene que ser condenado con el máximo rigor de la ley. No puede ser porque atenta contra la igualdad ante la ley, la independencia de los poderes del Estado y genera corrupción. Si te das cuenta que eventualmente que en un juicio hay una gestión de terceras personas que influyen sobre la decisión de una jueza eso me parece gravísimo, porque atenta contra la seguridad jurídica”, planteó en radio Pauta.

Y agregó que “se me critica muchas veces porque soy muy duro, y cuando se aprobó la ley Emilia yo la celebré porque dije es tan dura que va a corregir una conducta. En ese sentido también fui partidario de la modificación de las leyes de libre competencia o delito económico y medio ambiente. Cuando hablo de que Chile está enfermo hay muchas razones para decir que está enfermo. Estamos hablando de una situación compleja, que afecta a las empresas, la fe pública, al poder judicial. Me parece que los hechos revelados en ese momento los catalogué como hechos delictuales. Si uno escucha esos audios se da cuenta que se están consumando delitos”.

Asimismo cuestionó la permisología y como ésta traba inversiones.

“Las empresas de alguna forma también son exitosas cuando permanecen en el tiempo con capacidad y agilidad. Chile tiene algunos problemas. Creo que Chile está muy enfermo. Vemos que las cosas no funcionan bien. Tenemos problemas severos en permisología. Hemos ido construyendo un monstruo a través de los años, y eso te para proyectos. Tenemos abiertos temas en materia de reformas estructurales, que también le dan estabilidad al país, y eso afecta en la capacidad productiva”, sostuvo.

Y cuestionó algunas iniciativas del Ejecutivo, en el ámbito laboral, al indicar que “hay un planteamiento de una negociación ramal que claramente no contribuye a lo que corresponde a un país con mayor nivel de desarrollo y crecimiento, y que podría poner en jaque muchas actividades. No es tan fácil lograr aquello y me parece que no se condice con una agenda de estabilidad y crecimiento”.

No está convencido de que el crecimiento económico sea algo central para el gobierno actual.

“No sé si sea un eje fundamental. No lo veo aún. No nos olvidemos que quienes están en el gobierno lo criticaban todo. Que haya una evolución hay que ver si es de fondo, sincera y real, o es una realidad que la tienen que asumir o que por último consideran que es lo que la gente espera”, indicó.

Por último, también abordó la compra de empresas sutil a una compañía de frutos deshidratados en California, y que se dio a conocer este lunes.

“Estamos acá y volvemos a fin de mes a tomar posición. Estamos muy contentos de haber materializado esta histórica compra de una empresa que conocemos hace muchos años. Es el camino que se trazan las compañías cuando llegan a ciertos niveles de operación. Estamos buscando como hacer un año redondo”, dijo.

Y agregó que “en el pasado cuando fuimos socios y cocontroladores con Víctor en el caso de Hortifrut en los años 2010, 2009 si hicimos adquisiciones y fusiones de algunas empresas afuera, así que la experiencia la tenemos, y fue muy exitosa a través de Hortifrut”.