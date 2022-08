La advertencia del fundador de NotCo: “Hay que sobrevivir los dos próximos años sin levantar capital”

“No habrá expansión geográfica por el momento para NotCo”. Ese fue el comentario del CEO y fundador de la compañía chilena, Matías Muchnick, sobre los planes de comenzar a operar en otros países a partir del próximo año, como en algún momento proyectaban. La declaración fue parte de una serie de consejos que Muchnick entregó a las startups y scaleups chilenas con respecto a cómo se viene el 2023. Todo, en el contexto del evento online “Cómo navegar las próximas olas del emprendimiento”, organizado por Pulso Startup como una forma de relanzar la nueva etapa de esta sección de Pulso, que incluirá entrevistas online, encuentros y otras actividades.

El encuentro (que puede verse en pulso.cl) contó con dos bloques. Uno de ellos tuvo la participación de Carmen Contreras, gerenta de Emprendimiento de Corfo; Nicolás Álvarez, director de Ecosistema de Huawei Cloud Chile; y María de los Ángeles Romo, directora Corporate Venture de SQM; quienes se refirieron a la importancia de las alianzas para potenciar el mundo del emprendimiento. La otra parte del encuentro contó con la participación de Janan Knust, fundador de Klog y emprendedor Endeavor; así como de Matías Muchnick, quienes se refirieron a la clave de las scaleups para internacionalizarse. Fue justamente en este punto, donde el CEO de NotCo se refirió a cómo visualiza los próximos años.

“Nadie tiene la bola de cristal, pero todas las tendencias nos dicen que hay que cuidar los fondos lo más posible. Hay que sobrevivir los dos próximos años al mercado sin levantar capital, ya que el capital nunca ha tenido más costo del que tiene hoy. Hay una inflación alta y un panorama complejo”, dijo Muchnick. “Esto no implica que no existan oportunidades, pero vamos a enfocarnos en los mercados en que estamos. No es prudente salir a otros en este minuto. Al menos en nuestra industria”, agregó.

El fundador de la compañía de alimentos basados en plantas fue más allá en su análisis, dándole otra recomendación al mundo emprendedor. “Es un momento para bajar la incertidumbre. En 2021, el mercado de capitales lo era todo, pero ahora el mundo es diametralmente distinto, donde estamos ‘pagando el pato’ de un 2021 donde el capital era… gratis”.

Con respecto a los puntos más difíciles que presenta la expansión internacional para una empresa, Janan Knust comentó que es importante poner paños fríos al entusiasmo inicial. “No es necesario aventurarse de inmediato. Hay que tener calma dentro de la agilidad. Por eso es importante conversar con otros emprendedores que ya salieron de las fronteras. En todo caso, Chile es un laboratorio muy bueno para Latinoamérica”, dijo el CEO de Klog.

En la misma línea, Muchnick también entregó algunos tips: a partir de la experiencia de NotCo. “Nunca logramos entender lo difícil que era llegar a abrir una nueva geografía. Fue durísimo. Ni podría explicar lo que nos costó Argentina: ¡Un montón de experiencias de fracasos antes de ver la luz! Lo mismo en Brasil, en México, Estados Unidos y Canadá. Implica recursos, desenfoque y muchos problemas operacionales, perfiles de consumidores distintos, tecnología diferente, impuestos, etc. Es superimportante entender la complejidad que es lanzar un país y hay que aprender de cada país para el siguiente. Y pensar muy bien si uno realmente quiere salir o no. No porque tenga más población hay que hacerlo”, comentó el CEO del unicornio chileno, quien añadió que en el caso de un producto masivo es recomendable ir a las góndolas, a los locales, ver la competitividad y las ofertas. “El excel y la PPT aguantan todo, pero la realidad es lo que te dice si te va bien o mal. Nosotros aprendimos en Latinoamérica para recién ahora poner productos en EE.UU.”, señaló Muchnick.

La clave de las alianzas

El otro bloque del evento estuvo enfocado a la importancia de las alianzas entre diversas entidades para fomentar el ecosistema emprendedor. Al respecto, María de los Ángeles Romo comentó: “Poco a poco nos hemos dado cuenta que en la medida que fortalecemos las alianzas y somos capaces de compartir las experiencias, casos e inversiones, el ecosistema puede avanzar más rápidamente y los casos de éxito pueden empezar a surgir con mayor velocidad. En la medida que le va bien al emprendedor le va bien a una comunidad completa”, indicó la directora Corporate Venture SQM, quien destacó el trabajo de Corfo en estos últimos 20 años.

Recogiendo el guante, la gerenta de Emprendimiento de la entidad estatal fue clara: “Ningún emprendimiento tiene éxito por sí solo”. Y agregó: “En el ecosistema hay muchos actores, como universidades, mentores, inversionistas ángeles, inversionistas corporativos y fondos de capital de riesgo. Pero las redes que hay entre ellos -tanto personales como de negocios- son fundamentales para que haya un círculo virtuoso”. Carmen Contreras aprovechó de comentar que Corfo tiene un plan para promover estas alianzas más allá de la Región Metropolitana, para que también crezcan en otros rincones del país.

Por su parte, Nicolás Álvarez, explicó la perspectiva desde una compañía multinacional: “tenemos una responsabilidad muy grande para entregar nuestro conocimiento y experiencia al ecosistema, porque las ideas puedes estar ahí… pero las grandes corporaciones hemos construido una serie de capacidades y respuestas a problemáticas que los emprendedores pueden tomar”, indicó el director de Ecosistema de Huawei Cloud Chile, enfatizando en que con la unión entre ambos mundos, las startups “pueden escalar con un prisma mucho más amplio en cómo abordar las problemáticas”.