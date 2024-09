Exclusivo suscriptor

La cofradía de los dueños de la fruta en Chile

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 15 minutos

Cuatro de los 15 mayores productores frutícolas del país controlan gran parte de la producción del país.

“Más que rivales, somos como una cofradía”, admite uno de ellos. Es que todos se conocen y no tienen secretos: todos saben en qué está el otro, pues están conscientes de que la competencia no ocurre aquí, sino que afuera. Este año, Chile exportará más de US$ 6 mil millones en fruta fresca. Un enorme botín que capturarán especialmente aquellos fruteros que estén integrados, es decir, que son productores y exportadores. Y pese a que gigantescos fondos extranjeros han ido comprando grandes fruteras locales -como el fondo de Abu Dhabi que adquirió Verfrut y Unifrutti- u otras se han aliado con foráneos -la semana pasada, la local Agroberries compró a la europea BerryWorld Group-, el negocio de la fruta fresca en el país aún tiene a rostros chilenos encabezando los rankings.