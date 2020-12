La larga tramitación del proyecto que busca regular a los asesores previsionales

1 julio 2015

La entonces Presidenta Bachelet envía al Senado el proyecto de ley sobre nuevas exigencias a los agentes del mercado, sin considerar el tema de los asesores previsionales. Más bien se enfocaba en sociedades anónimas, empresas de auditoría, market maker. La iniciativa surgió de una serie de propuestas del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, llamada Comisión Engel.

16 mayo 2017

Se aprueba en general en el Senado. El entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que se incorporarían nuevos temas atendiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales y de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el fraude de empresas de inversión o estafas piramidales como respuesta a casos emblemáticos de Garay y los hermanos Chang, entre otros.

17 julio 2017

Llegan las indicaciones anticipadas por el Ejecutivo donde se incorpora la regulación a los asesores previsionales.

19 octubre 2018

El Presidente Sebastián Piñera, retiró la indicación de Valdés y formuló una nueva indicación sustitutiva en términos similares respecto de los asesores previsionales. En su presentación ante los senadores se mencionó a Felices y Forrados.

2 abril 2019

Comisión de Hacienda del Senado aprueba el proyecto con los cambios propuestos, con escasa polémica respecto de este tema entre los cinco integrantes.

23 abril 2019

Se vota el proyecto en particular en el Senado en una sola votación. Se aprueba por 25 a favor sin votos en contra. La discusión fue corta y versó sobre la necesidad de regular para impedir las estafas piramidales, y solo el senador Alejandro Navarro señaló la necesidad de regular a los asesores previsionales, pero sin referirse a ninguno en específico.

24 abril 2019

Proyecto llega a la Cámara de Diputados y se envía a la Comisión de Hacienda.

19 mayo 2020

Se retoma la discusión por parte del Ejecutivo con el envío de una indicación sobre mercado financiero.

2 junio 2020

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presenta una nueva indicación para restringir el cambio de fondos: solo se podrá efectuar tal transferencia hacia tipos de fondos adyacentes en su denominación y el traslado podría demorar 30 días. También incorpora nuevas regulaciones a los asesores previsionales.

Indicación de Briones

-Incluye como asesoría previsional a “las transferencias entre fondos”.

-La garantía será para “los perjuicios” ocasionados por sus consejos.

-Agentes ligados a los corredoras de bolsa no podrán ser asesores previsionales.

-Prohíbe a asesores y parientes en primer grado beneficiarse “de las variaciones en los precios de mercado que se deriven de las recomendaciones”.

-Prohíbe que hagan difusión con declaraciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público.

Junio-Octubre 2020

La Comisión de Hacienda de la Cámara debate el tema y recibe a varias instituciones:

Gino Lorenzini creador de Felices y Forrados criticó el monto de la garantía de 60 mil UF contemplada para los asesores, comparándola con la garantía de 5 mil UF que se les exige a las AFP, “que son las que administran el dinero”. Dijo que se atentaba contra la libertad económica al facultar a la SP para eliminar este tipo de asesorías por interés público. Defendió con datos propios su sistema de asesorías.

Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Pensiones y SVS, valoró la regulación propuesta en el proyecto y apuntó a incorporar a la CMF. “Hoy la ley no permite calificar como información privilegiada (IP) a la que se tenga acerca de las recomendaciones de inversión de estos asesores previsionales (FyF) antes de que se hagan públicas. Esto genera un manifiesto riesgo de abuso de mercado que hoy sería impune”.

Jeannette Jara, ex subsecretaria de Previsión Social aunque advirtió que “falta regulación de actores que prestan asesoría” la ex autoridad se enfocó más bien en criticar la idea de restringir que los afiliados se trasladen de fondos. Que los asesores sean regulados, “no quiere decir que dentro del modelo individual que ha primado por 40 años las personas no puedan buscar la forma más adecuada para protegerse de los riesgos a que se ven expuestas sus cotizaciones”.

Mario Marcel, presidente del Banco Central afirmó que este tipo de asesorías debe ser regulada y que afecta la estabilidad financiera. “Las asesorías de inversión masivas que pueden incidir en la elección del tipo de fondo de pensiones, amplifican los potenciales riesgos de conflictos de interés, toda vez que el volumen de los fondos de los asesorados permite afectar los precios de mercado. Parece necesaria una respuesta regulatoria”.

Ana Clark, presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales señaló que “lo primero que se debería hacer, es regular este tipo de asesores que recomiendan cambios de fondos, que se registren, que se inscriban, que se revisen los mensajes que envían, la veracidad de lo que dicen, y los resultados de lo que recomiendan. Sin embargo, estas personas son Agentes de Inversiones Masivos, y no pueden ser llamados Asesores Previsionales”.

7 de octubre

El ministro retira la indicación que limita el traspaso de fondos tras un fuerte intercambio con el presidente de la Comisión, diputado Daniel Núñez (PC) que la calificó de inadmisible y los acusó de crear un “corralito” con los ahorros de los afiliados.

15 de octubre

Se aprueba en general y particular en la Cámara de Diputados. Se mantiene lo dispuesto por la Comisión de Hacienda, que suprimió la obligación de que los asesores previsionales presentaran una garantía por no lograrse mayoría. En la oportunidad votaron a favor los diputados de ChileVamos y el resto se abstuvo: Giorgio Jackson (RD), Daniel Núñez (PC), José Miguel Ortiz (DC), Marcelo Schilling (PS) y Alexis Sepúlveda (PR).

28 de octubre

La Comisión de Hacienda del Senado comienza a revisar los cambios realizados en la Cámara de Diputados al proyecto.