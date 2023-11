La nueva etapa de Alejandra Mustakis: busca generar una red de emprendimiento en Hispanoamérica

Empresarios y líderes de negocios de 34 países se preparan para participar en el próximo Congreso Internacional de Startups, que se realizará entre el 13 y 15 de diciembre en Sevilla, España. Este evento es considerado uno de los más influyente en el ecosistema del emprendimiento a nivel global.

Es en este lugar donde estará la empresaria chilena Alejandra Mustakis, quien fue elegida por la Asociación Internacional de Startups como miembro del Consejo Asesor y Country Manager en Chile. Pero además, será una de las principales speakers. El hito es parte de una nueva faceta de esta conocida promotora del emprendimiento chileno, quien además de ser socia fundadora de diversas compañías como Medular, Kauel, Stgo. Makerspace e iF, también, fue presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech). Se trata de crear una red hispanoamericana de emprendimiento que, de alguna forma, replique lo que se ha logrado en Chile, pero ahora, fuera de las fronteras nacionales.

De hecho, la semana pasada estuvo en Bolivia como invitada al Foro Internacional de Innovación y Tecnología (Acticatech), donde expuso sobre cómo los emprendimientos deben innovar y posicionarse en la actualidad. Y antes de ir a España, viajará a Ecuador para seguir armando la red. Desde la Paz (Bolivia), Mustakis enfatiza que hay una “oportunidad gigante en la región. Si uno piensa en Latinoamérica sin Brasil, son 300 millones de habitantes y más España, llegamos a cerca de 350 millones. Es una tremenda oportunidad para Chile, ya que realmente en nuestro país estamos adelantados en muchas cosas, como la biotecnología, la tecnología de la información o de alimentos. Lideramos muchos espacios y nos admiran mucho. Entonces, uno se da cuenta de que se puede armar una red de negocios gigantes y vernos como una sola gran región”.

Pero aparte de las empresas en las que participa, gran parte de su labor actual y cuándo estaba en la Asech era influir en las políticas públicas. ¿La idea es hacer algo similar, pero a nivel latinoamericano, junto con armar esta red?

-Claro. Por ejemplo, ayer estuvimos en Cochabamba, Bolivia, con las cámaras de comercio y otras cámaras haciendo una charla de la Ley de Empresas en un Día y no podían creerlo. Eso y otras cosas se pueden replicar en Latinoamérica. Pero por mientras, crear la red es lo importante, para luego hacer cosas en conjunto. Y la idea es hacerlo desde el mundo empresarial, ya que esto tiene que ver con hacer negocios y crear innovación. Es la primera etapa: unir los espacios. Por supuesto, ojalá podamos replicar políticas públicas y la actividad gremial que hicimos en Chile, así como aprender de otros hacia nuestro país.

¿Hay una hoja de ruta con respecto a los países?

-Las cosas se van dando. Partí en España, porque me dieron un premio y conocí mucha gente excepcional de ese país y de Latinoamérica en el tema de emprendimiento que están haciendo cosas similares. Hay muchas ganas de hacer cosas y eso estamos buscando.

¿Y por qué Bolivia?

-No me lo imaginé nunca, pero me invitaron y ha sido un gran aprendizaje. He estado con casi todos los actores: comunidades de empresarios, cámaras, etc. Venía con cero expectativas y ahora tengo muchas, porque acá está todo por hacerse. La transferencia de conocimientos, avances en políticas públicas e innovación que ha seguido Chile puede ser muy bueno para ellos.

¿Qué otros países siguen?

-Después voy a Ecuador, pero, insisto, no es algo que planeara. Después de que me eligieron como representante de la Asociación Internacional de Startups se dio esto. Hay que seguir haciendo conexiones y como buena emprendedora, hay que hacer que las cosas pasen. En Kauel estamos en varias partes de América Latina, lo que también ayuda.

¿Y cuál es la ventaja de crear esas conexiones con España?

-Siempre miramos a Estados Unidos, pero en España es muy fácil para entrar a la Comunidad Europea. Además, tenemos culturas muy similares y nos entendemos bien. En España tienen una muy buena consideración de cómo hacemos las cosas en Chile.

¿La idea es que esta red se transforme en alguna asociación u otra entidad con un nombre definido?

-En esta etapa estoy solo aprendiendo y mientras, armando una red de startups. Por eso iré con varios emprendedores a España. Pero esta red aún no tiene un nombre.

¿Cuáles cree que son las similitudes entre los emprendedores latinoamericanos?

-Cuando uno tiene culturas parecidas e idioma -que es clave-, te puedes entender mejor. Por ejemplo, en Bolivia hay muchas fintech y startups de robótica, que no tienen nada diferente a las startups en Chile.

Su rol en Chile ha sido importante no solo en lo gremial, sino como alguien que simboliza el mundo del emprendimiento y de hacer redes. ¿Va a seguir en lo mismo en el país o se enfocará más en esta iniciativa regional?

-Creo que lo haré de forma paralela. Tengo muchos emprendimientos en Chile, entonces siento que abrir esta red sirve a todos ellos. Pero no solo a mí, sino a otros emprendedores que puedan ocuparla.