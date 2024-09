La Vinoteca ya imagina sus próximos destinos: La Reina y Chicureo

Justo frente al Portal La Dehesa, La Vinoteca abrió en julio su quinta sucursal de tienda de vinos y restaurante. El desarrollo del proyecto tardó casi dos años, pero más que nada debido a la recepción de obras de Zoco, el complejo donde se instalaron. La tienda en Lo Barnechea consideró una inversión de UF25 mil (unos $950 millones) que esperan poder recuperar en un plazo de tres a cinco años.

Desde que la familia Awad Manzano tomó el control, La Vinoteca ha abierto ya dos locales: el otro está en Puerto Varas, pero bajo el formato de franquicia. La cadena ya tiene cinco ubicaciones: tres en la capital, en Lo Barnechea, Vitacura y Providencia, y dos en regiones: Puerto Varas y Viña del Mar.

El gerente comercial de la compañía, Pablo Awad, dice que hay intenciones de parte de la familia de poder impulsar nuevas tiendas, por ejemplo, en La Reina y en Chicureo. Para ello, en todo caso, no hay plazos estimados.

“Son intenciones. En el caso de que abramos nuevas tiendas, que es lo más probable, esos son los lugares donde tenemos el ojo puesto (...) Este tipo de restaurantes no es para cualquiera en términos de tickets. No es barato, tampoco es caro, pero no es barato, entonces hay que ser bien específico al elegir”, declaró Awad.

Si bien los planes no están en escritos en piedra, La Vinoteca tampoco planea crecer con más franquicias. “Es complicado llegar y abrir franquicias que pueden echar a perder el nombre de La Vinoteca, es algo con lo que hay que tener cuidado todavía, pero no está cerrada esa puerta”, explica.

La prioridad para su futura expansión es la Región Metropolitana. “Tenemos que armar todavía mejor esto, poder tener seis tiendas o cinco tiendas en RM que podamos manejar bien y ya tengamos la experticia para poder traspasarlo a regiones, sin que sea una franquicia”, declaró.

Adicionalmente, La Vinoteca pretende abrir dos centros de distribución en el norte y el sur del país. Hoy tienen uno en la Región Metropolitana, en Quilicura, que compraron a principios de año, de 11 mil metros cuadrados. “La idea es generar un cross docking, que esos centros se vayan llenando del centro más grande, en Santiago, y así generar envíos más rápidos”, sostuvo. Awad estima que ambos significarán una inversión de entre 50 mil y 60 mil UF.

La constitución de La Vinoteca

La Vinoteca cumplirá 30 años en noviembre. Partió como una tienda de vinos mayoritariamente, aunque también con otros licores. Su fundador fue César Fredes, un destacado cronista gastronómico, que luego traspasó el negocio a su hijo Mauricio. Pablo Awad llegó como gerente del canal de supermercados y retail de la compañía en junio del 2019. Un año después, en plena pandemia, propuso a su familia, también controladora de la textil Confecciones Top, ingresar a la empresa.

“Le veía muchas oportunidades de crecimiento, creía que había muchas aristas a mejorar, más allá de muchas cosas bien hechas. El negocio era rentable, pero estaba pasando por un mal momento, por lo tanto había que invertir para poder flotar”, relató el gerente comercial. Entonces compraron el 50% de la compañía. Compraron la siguiente mitad en el 2021.

Actualmente el directorio y los accionistas de La Vinoteca son únicamente la familia Awad Manzano. En la mesa directiva se encuentra Cristian Awad, Felipe Awad, Guillermo Mackenna, Madeline Manzano y Henry Manzano. Todas las inversiones que ha realizado la compañía se han hecho con el flujo de caja.

“Tenemos dos negocios, por así decirlo. Uno que es la distribución y otro que son las tiendas. Arriba de eso está el holding, que es dueño de ambas dos”. Entre ambos facturan unos $35.000 millones al año, pero la mayor parte de la cifra proviene de la distribución, cerca de un 80% del total, según explica Awad, quien dice que La Vinoteca no se ha visto afectada por la caída del consumo de vino, un fenómeno más bien global, y que crece a tasas de 5%, debido a la tendencia de preferir la calidad. “Es donde nosotros nos especializamos: para nosotros ha sido favorable, a diferencia de los más grandes que su masa crítica está en la línea de abajo”, aseguró.