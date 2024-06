Laborum: Chile tiene el porcentaje más alto de trabajadores que han sido discriminados de la región

Un estudio elaborado por la plataforma Laborum apunta a que el 84% de los trabajadores en Chile han sufrido discriminación en sus ambientes laborales. De los países contemplados para el estudio, la empresa explicó que Chile es en el que esta problemática es más frecuente, superando a Argentina (83%), Panamá (74%), Perú (70%) y Ecuador (67%).

El director comercial de la aplicación, Diego Tala expresó al respecto que “el estudio muestra que los talentos de Chile son quiénes experimentan con mayor frecuencia discriminación en su lugar de trabajo, con el porcentaje más alto de la región. Esto es una advertencia y debe ser un llamado de atención para adoptar medidas efectivas de inclusión y concientización”, declaró.

En relación a los motivos de discriminación laboral, del total de personas que la han sufrido un 59% indicó que fue debido a su edad, y un 20% por razones de género. En menor proporción, los encuestados apuntaron a discriminación relacionada a discapacidades (9%), al color de piel (7%) y a orientación sexual (5%).

Un 75% de los participantes señaló que no considera que sus empresas estén tomando medidas para genera un ambiente laboral más inclusivo, mientras que el 25% opina lo contrario. En la región, la tendencia es similar: el 78% en Argentina; el 71% en Panamá; el 69% en Ecuador; y el 63% en Perú.

Las razones detrás de esto son variadas. Los trabajadores apuntaron a que su ambiente laboral no es cordial ni respetuoso (34%); que no hay igualdad de oportunidades de desarrollo (32%); y que no se generan espacios para tratar este tipo de temas, ya sea a través de talleres, capacitaciones, u otro tipo de instancias (12%).

Asimismo, un 51% señaló que una organización que promueve la diversidad debe fomentar la inclusión y la no discriminación de sus empleados; un 44% que se debe promover la aceptación de todas las personas independiente de sus elecciones y preferencias en la vida personal; y un 33% que es esencial combatir formas de discriminación como el machismo.

Reconociendo la importancia de estos aspectos, un 54% de los participantes cree que la inclusión en el mercado laboral ganará mayor relevancia en los próximos años. Si bien es una mayoría, un 46% de los participantes cree lo contrario.

El optimismo se observa en mayor medida en Panamá, con un 61% de los trabajadores considerando que será un tema más importante para las empresas en los próximos años, seguido de Perú con un 55%. En Ecuador, quienes comparten esta opinión representaron un 52%, por debajo de Chile, al igual que Argentina donde alcanzó el menor porcentaje, con un 47%.