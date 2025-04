Las bolsas caen y el oro alcanza un nuevo récord debido al anuncio de Trump respecto a Nvidia

Mercados y bolsas caen por aranceles y guerra comercial (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Los mercados una vez más se inclinan por las pérdidas debido al temor que genera la escalada de la guerra comercial, ahora concentrada específicamente en el enfrentamiento de las dos mayores economías del mundo: Estados Unidos y China.

Ahora las miradas y la preocupación se trasladan al ámbito de las tecnologías luego que Donald Trump aplicara restricciones a las exportaciones del fabricante de chips Nvidia a China. Adicionalmente, la administración Trump se dispone a examinar si los minerales críticos deberían estar sujetos a aranceles.

Las acciones de Nvidia se derrumbaron luego que la compañía advirtiera que prevé registrar un cargo de hasta US$ 5.500 millones en su primer trimestre fiscal debido a las restricciones.

Bolsas mundiales caen por Nvidia

La decisión del presidente Donald Trump sobre Nvidia está “señalando una caída impulsada por la tecnología en las acciones estadounidenses” cuando abra Wall Street, señaló Joshua Mahony, analista del grupo comercial Scope Markets, informó AFP.

Las acciones europeas, que ayer se despidieron de la sesión con ganancias, sufren una contracción de 0,7%. La Bolsa de Fráncfort, la más relevante de la región, baja 0,44%.

En Asia las pérdidas fueron más abultadas. La Bolsa de Tokio, la más importante de ese continente, bajó 1,01% mientras que el indicador Kospi de la bolsa surcoreana perdió un 1,21%.

Las bolsas chinas, que tuvieron como referencia adicional el desempeño del PIB del gigante asiático, cerraron mixtas. La Bolsa de Shanghai subió 0,26%, pero la de Shenzhen bajó 0,85%.

Los futuros de Wall Street muestran caídas superiores al 1% y se prevé una caída más abultada en las acciones tecnológicas, por el efecto de Nvidia.

Oro y un nuevo récord

El oro continuó su tendencia alcista, con el oro al contado subiendo un 2,3% hasta los US$ 3.312,40 la onza. Por su parte, el crudo Brent bajó un 0,6%, hasta los US$ 64,26 el barril, mientras que el WTI cayó un 0,7%, hasta los US$ 60,90.

Bolsas mundiales caen por Nvidia y el oro salta a un nuevo récord. DAVID GRAY

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron prácticamente sin cambios, mostrando nuevas señales de estabilización tras la turbulencia de la semana pasada.

El rendimiento del bono a dos años cayó 3,5 puntos básicos, hasta el 3,793%, mientras que el del bono a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 4,302%, informó The Wall Street Journal.

El rendimiento del bono a 30 años bajó un punto básico, hasta el 4,762%. Los rendimientos de los bonos de la eurozona cayeron, liderados por los rendimientos del Bund alemán, mientras que el rendimiento del Bund a 10 años bajó 5,5 puntos básicos, hasta el 2,488%.