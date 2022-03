Las bolsas mundiales acentúan caídas y el petróleo se afirma sobre los US$ 100 tras fracaso de conversaciones para alto al fuego en Ucrania

Los mercados mundiales siguen alterados por la guerra en Ucrania. Y mientras el crudo continúa al alza, consolidándose sobre los US$ 100, las acciones sucumben una vez más en medio de la incertidumbre.

Ayer la renta variable sufrió otro lunes negro por el efecto de los anuncios sobre las sanciones de occidente Rusia, concretamente la prohibición de que alguno de sus bancos acceda a red financiera SWIFT, lo que en la práctica supone limitar la capacidad de Moscú para desplegar sus US$ 630.000 millones de reservas de divisas.

Y a esto se sumó el fracaso de las negociaciones entre ucranianos y rusos para un alto al fuego, tras las conversaciones que mantuvieron en la frontera con Bielorrusia.

En ese contexto, las acciones globales agrupadas en el índice MSCI World muestran una contracción de 0,23% en este momento. No obstante, son los papeles europeos los más afectados en este minuto. Los del Euo Stoxx 50 registran una pérdida de 2,68%, mientras que el Dax de Fráncfort, la plaza más relevante de la región, baja un 2,48%.

“Los índices de bolsa europeos continúan bajo presión negativa por la guerra”, comentó el analista Ipek Ozkardeskaya, de SwissQuote, citado por AFP.

Las esperanzas de un acuerdo negociado temprano se desvanecieron cuando Rusia intensificó los bombardeos durante la noche en ciudades clave de Ucrania mientras sus tropas en el terreno se movían lentamente en un gran convoy hacia la capital, Kiev.

Petróleo

Ayer Wall Street cerró mixto, mientras que la Bolsa de Santiago ignoró el mal pie de los mercados y logró una ganancia de 1,5% gracias al buen resultado de los commodities.

En ese ámbito, el barril Brent se encamina hacia su segunda jornada por encima de los US$ 100. A esta hora el referencial Brent se cotiza en US$ 101, 52, lo que representa un incremento de 0,52%. El WTI que se cotiza en Nueva York salta un 2,95% hasta los US$ 98, 54.

Ambos barriles está en máximos desde 2014.

Rusia

Los inversionistas siguen muy pendientes también de cómo reaccionan los mercados rusos, especialmente el sector financiero, a las sanciones. Ayer el rublo sufrió un desplome récord 34% a un mínimo histórico de 111,625 unidades por dólar.

El rublo

A esta hora se estabiliza y sube un 5,74%

El mercado de valores de Moscú permanece cerrado por segundo día el martes. Existe un riesgo creciente de que las acciones y los bonos de Rusia puedan ser expulsados de los principales puntos de referencia de inversión a medida que se vuelven cada vez más difíciles de negociar, informó Bloomberg.

Las empresas extranjeras están saliendo de Rusia, revirtiendo tres décadas de inversión que siguieron al colapso de la Unión Soviética en 1991.