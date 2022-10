Las novedades de Houm y sus proyecciones para el mercado inmobiliario

Luego de haber anunciado en abril su nueva línea de negocios como administradores de edificios multifamily (propiedades de un solo dueño), antes de que termine octubre la startup chilena Houm incorporará las primeras 300 unidades a su oferta y a fin de año otras 300 más. “Nos demoramos varios años en lograr involucrarnos en esta área, pero la vemos con muy buenos ojos. Es un mercado pequeño en términos relativos, considerando el stock que existe, pero sin duda seguirá creciendo. Es una gran oportunidad para nosotros y esperamos posicionarnos como uno de los principales actores de este negocio en los próximos años” comentó Benjamín Labra, CEO de Houm, durante el programa de televisión online “1:1″ de Pulso Startup.

Esta es una de las nuevas apuestas de esta proptech (empresa que utiliza tecnología en el mercado inmobiliario) chilena que ya tiene presencia en México, Colombia y Chile, además de ser una de las startups locales que -según los analistas- podría ser uno de los próximos unicornios (empresas valorizadas en más US$1.000 millones) de la región. Y aunque al igual que otras startups como NotCo, Betterfly y Justo, tuvo que despedir parte de sus empleados (90 personas) a mediados de año producto de los ajustes ante el panorama económico, Labra es optimista sobre lo que viene. “El ambiente económico está más restrictivo, por lo que hay que focalizarse en los márgenes. En saber bien lo que tenemos que hacer”, dice el fundador de esta empresa que en 2021 fue acelerada por YCombinator e hizo un levantamiento de capital Serie A por US$35 millones. Como sea, acaban de contratar a 30 personas para el área de administración.

El modelo de Houm se basa en un marketplace de propiedades (principalmente casas y departamentos), el que, mediante un algoritmo tecnológico, le propone un precio de arriendo o venta al dueño de un inmueble. Cuando este acepta, un equipo de houmers visita el lugar, generando videos y fotografías que luego son publicadas en portales de búsqueda de propiedades.

En el caso de los arriendos, Houm asegura al dueño de la propiedad que recibirá mensualmente su dinero, aunque el arrendatario se atrase. Para ello, tienen contratos con compañías de seguros como respaldo. Las comisiones se fijan según uno de sus tres planes de administración, cobrando 5,5%, 7,5% y, para el plan premium plus, 9,5%.

Por ahora no tienen pensado abrir oficinas en otro país, al menos en los próximos 18 meses, pero ya están preparando una ronda de inversión para 2023. Además, acaban de comprar toda la cartera de cerca de 1.000 propiedades de Axion, las que ahora pasan a estar administradas por Houm. Si bien Labra no quiso dar el monto de la adquisición, comenta que con esto “seguiremos creciendo y haciendo alianzas con otros brokers inmobiliarios”. En México también han realizado algunas compras “y la idea es seguir en esa línea”, añade.

Benjamín Labra, cofundador de Houm.

Pero no todo es negocio. Labra destaca la iniciativa “Un hogar para todos”, que consiste en la donación del 1% de los ingresos mensuales de Houm para construir o remodelar casas para familias de escasos recursos, en alianza con Techo. “Estamos mostrando más de 200 propiedades al día, lo que significa una tremenda logística y, claramente, una data muy importante”, explica Labra, quien insiste en la importancia del factor tecnológico. “Para crecer de 5 a 7 veces anualmente, la única forma de soportarlo es con tecnología. La única manera de que un interesado agende visita a un departamento al otro día que lo vio en internet es… con tecnología. Todo esto nos permite ser más rápidos, en un mercado donde existe mucha competencia y no hay exclusividad”.

Houm nació el 2018 de la mano de Labra y Nicolás Knockaer. Ambos se conocieron el 2014 estudiando un magíster relacionado al sector inmobiliario en la Universidad de Columbia, en Nueva York, para más tarde crear Antártica Private Equity, donde administran una carpeta inmobiliaria de un valor de cerca de US$100 millones. Pero querían ponerle tecnología al sector y así crearon la actual startup. “Nacimos un poco antes de la pandemia, donde hubo una señal de incertidumbre muy dura. Pero finalmente los problemas se van solucionando y la pandemia hizo que la gente se tuviera que mudar al mundo digital, lo que significó un viento de cola para nuestro negocio. Incluso, realizamos visitas por streaming”, señala este empresario que asegura que en ese período cerca del 20% de las propiedades se arrendaron sin verlas in situ. “Definitivamente nos ayudó al crecimiento que tenemos actualmente”.

La clave para la recesión

¿Cómo ha afectado la inflación y el panorama económico al mundo de las startups? Según Benjamín Labra, ha sido en dos ámbitos. “Primero, en cuanto a levantamiento de capital, efectivamente hay un frenazo muy fuerte. El aumento de tasas tiene mayor impacto para quienes manejan activos de riesgo. Este factor ha significado un cambio radical. Hoy lo que están buscando los inversionistas son empresas que sean fáciles de entender, con buenos márgenes y sustentables a largo plazo. Pero sobre todo, que sean sanas financieramente”, dice el CEO de Houm. Y agrega: “En ese sentido, nosotros estamos tranquilos, porque nuestro negocio se entiende bien, ya que es similar a lo que se ha hecho históricamente, pero ahora, con muchísima más inversión tecnológica y operacional, lo que hace que podamos tener mejores márgenes y escalar”.

Por otro lado, Labra opina que el ambiente macro cambió. “Se ve un escenario de recesión hacia adelante, lo que hace que haya que ajustar las proyecciones. Todo está más más recesivo. Pero creo que la ventaja de las startups y de Houm en particular es que estamos muy acostumbrados a cambios rápidos y hoy solo los que se ajustan a eso son capaces de jugar. Si no, tendrán impactos importantes hacia adelante”.

Sin embargo, Labra reconoce que no le quita el sueño si Houm es o no un unicornio. “Creo que es una etiqueta. Y si bien es un paso que está en el camino en la relación con los venture capital (VC), sé que tenemos inversionistas que buscan mucho más el retorno que una valorización de miles de millones de dólares. Obvio que es algo que nos gustaría llegar, pero nuestro sueño no termina ahí. Lo que nos motiva mucho más es cambiar la industria inmobiliaria en todo el mundo”, señala.

Arriendos compartidos

Con la gran cantidad de datos e inteligencia artificial (IA) que posee esta proptech no solo son capaces recomendarle precios de venta o arriendo a sus clientes. También pueden proyectar cómo viene el mercado inmobiliario en el mediano plazo. Según Labra, con el alza de tasas que estamos viendo, el acceso a la vivienda se está haciendo más restrictivo. “Hoy la gente necesita arrendar, ya que los precios de venta han subido y las condiciones han cambiado, siendo menos favorables que antes”, comenta.

En esa línea añade también que se están viendo varios cambios. “Por ejemplo, para paliar el alza de los arriendos, así como otros gastos asociados, mucha gente ha tenido que empezar a compartir departamentos. Por otro lado, las personas están volviendo a preferir los núcleos empresariales a la hora de arrendar”.

Incluso, detalla que si en Houm antes el promedio que una propiedad pasaba sin arrendar era de 7 días, ahora, aumentó a cerca de 14, “debido a que el alza de las tasas se han ido traspasando en este ítem. Aún se está ajustando el sector, pero efectivamente vemos un mercado cada vez más restrictivo hacia la compra con tendencia hacia el arriendo”, concluye Benjamín Labra.