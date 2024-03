Latam Focus 2024: André Esteves apuntó al rol de la IA para destrabar nudos y avanzar en productividad

En una nueva edición del seminario Latam Focus, organizado por el banco de inversiones, BTG Pactual, el desempeño y crecimiento económico chileno y latinoamericano y sus proyecciones, fue el hilo conductor del conversatorio en su versión 2024. Parte de los expositores fue el presidente y senior Partner de BTG Pactual, André Esteves, quien abordó una mirada analítica sobre el panorama global de la economía y la geopolítica, y su implicancia o aprendizajes que se debe desprender para la región.

El empresario partió abordado los desafíos económicos, particularmente respecto a los niveles necesarios de tasas de interés globales que logren mitigar la presión inflacionaria y el rol que las IA pueden cumplir en el tema.

“La buena noticia hoy es que ya tenemos la respuesta, 5,25 a 5,40. Ahora, el problema es que la inflación sigue presente un poco por encima de la meta, pero no es dramático. Lo que sucede en este momento es que no hemos observado una reducción esperada en la actividad económica, debido a las políticas monetarias apretadas. Esto le hace perder sueño a los analistas globales ¿cuan peligroso es esta inflación pendiente? (...) Lo que nos ha sorprendido a todos es lo resiliente que es la economía estadounidense, con tasas que va de 0 a 5,4%, además del apalancamiento del balance del fed. Hay una combinación de ambos factores que debería ser suficiente para desacelerar la economía y hacer la reducción necesaria de la actividad económica para controlar la inflación o mantenerla dentro de los rangos esperados, que es de 2%. Pero curiosamente esto no sucede”.

En esta línea, Esteves señaló que en base a un buen entendimiento y dejando atrás los prejuicios de la inteligencia artificial, esta puede cumplir un rol fundamental para logra destrabar nudos y avanzar en productividad. “Me parece que todavía estamos en la edad de piedra de la inteligencia artificial, pero las ganancias en productividad que nos esperan en todas nuestras empresas sobre la base de inteligencia artificial es impresionante y va a cambiarlo todo (...) El buen uso de la inteligencia artificial podrá marcar una diferencia y generará ganancias productivas para su empresa. Es más simple de lo que se ve y está ahí. La clave de esta ganancia en productividad tiene que ver con la gente a nivel de negocios, no los técnicos. Tiene que ver con que nosotros entendamos el potencial de esta herramienta y de cómo puede transformar los procesos en nuestros negocios, en nuestra empresa”.

Respecto al escenario geopolítico, el presidente de BTG aseguró que no encontramos en un mundo dividido y que camina hacia una separación cada vez más notoria, y que si bien tiene implicancias en una economía globalizada, el panorama para la región no es tan negativo. “Incluso en un mal contexto podemos tener ganadores y perdedores”, sostuvo.

En este sentido señalo cuatro puntos claves que hacen del actual panorama un escenario favorable para la región. De partida, señaló que la región en términos generales es calma, no hay conflictos. Luego indicó la fuerte y amplia relación que mantiene la región con las grandes potencias o bloques, Estados Unidos, Europa, China, y el Medio Oriente. Como tercer punto, señaló el rol que cumple la región en cuanto a exportación de alimentos básicos. “Somos productores de demandas muy importantes a nivel mundial, en qué sentido. Latinoamérica es un gran exportador de alimentos para el mundo, y si hablan con cualquier alto ejecutivo en el Medio Oriente o China, su preocupación es la seguridad alimentaria”, aseguró.

Como último punto, señaló el rol de la región en cuanto a las energías renovables. “Tenemos una de las matrices energéticas más competitivas. 85% de la plaza es renovable. Ninguna otra parte del mundo puede avanzar a este nivel con las energías renovables sin subsidios. Acá no necesitamos grandes subsidios, se va naturalmente, es nuestra matriz natural el ser renovable”.

A modo de cierre se refirió a la política monetaria y el papel ejemplar que a llevado la región. “En América Latina hemos empleado políticas monetarias muy proactivas. Aquí Chile, por ejemplo, el Banco Central de Chile ha sido un pionero como banco central independiente en América Latina, pero la mayoría de los bancos centrales están lidiando con el fantasma del pasado inflacionario y han actuado de forma más perentoria que los bancos centrales del G7, han reaccionado de forma atrasada, no han tenido tanta educación en el contexto inflacionario como nosotros. No están tan atentos, tan alertas en cuanto a la inflación como nosotros”.

Y añadió que “las consecuencias son, en América Latina, que bueno, ya hemos reducido las tasas de interés, en Chile se va a reducir también, 200 puntos base, en Colombia 300, en Brasil también, así que ya estamos relajando nuestra política monetaria. Ahora, la pregunta importante para el contexto global es cuándo se va a iniciar este proceso en los Estados Unidos”. En ese sentido, indicó que espera un corte de 3 punto en la tasa de política monetaria (TPM) por parte del fed, “lo que puede ser positivo para los mercado, si eso sucede”, aseguró el empresario.