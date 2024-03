Sin desconocer que todavía quedan indicadores por mejorar y que se recuperen tras los desajustes durante la prepandemia, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a afrontar la discusión sobre la economía, dejando atrás el tono “negativo” que vieron desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric a la hora de hacer proyecciones sobre este tema.

“Nuestro debate público ha sido muy negativo. Hemos tenido muchas afirmaciones, muy taxativas respecto de cómo sería el año pasado, se habló de recesión en diciembre, con un dato negativo, y ya proyectaron puros datos negativos para el 2024″, dijo Marcel en el marco de un seminario de BTG Pactual donde expuso sobre la realidad económica de Chile.

Mario Marcel pide dejar el pesimismo sobre el futuro de la economía y llama a generar acuerdos ante las mejores perspectivas

Así, y considerando la reciente publicación de las Cuentas Nacionales del Banco Central, donde se informó que, el Producto Interno Bruto (PIB) de 2023 subió 0,2%, superando las expectativas que habían luego de conocer el El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre, Marcel estimó que están las condiciones para proyectar un mejor 2024.

“Digamos que la economía chilena ha superado los desequilibrios que generó, tanto el estallido social en su momento, como después la pandemia y las respuestas de política a la pandemia, porque mucho de lo que hemos tenido que ajustar recientemente tiene que ver con esto último, tiene que ver con la sobre expansión de la demanda interna en el 2021, con la combinación de transferencias fiscales masivas y los retiros de fondos de pensiones”, explicó Marcel.

Además, el ministro de Hacienda reforzó su mirada apuntando que el crecimiento de 0,2% durante el 2023 es un “punto de inflexión” en la economía: “Los dos últimos trimestres del 2023 fueron trimestres de crecimiento y con seguridad el primer trimestre del 2024 también lo va a ser”.

Los ajustes de la inflación, las medidas para enfrentar el desequilibrio en la cuenta corriente del balance de pago y la contracción en el consumo para reducir las presiones inflacionarias fueron parte de los factores que seleccionó Marcel para afirmar que el ajuste de la economía se realizó y ahora se esperan mejores perspectivas.

“Si tomamos el nivel de actividad del Imacec de enero del 2024, y simplemente lo mantenemos constante durante todo el resto del año, o sea, sin ningún crecimiento mes a mes, ya la economía estaría creciendo 1,9% en comparación con el 2023. Por lo tanto, todas las proyecciones que den cifras del 1,7 o 1,8%, como hemos visto en estos días, o como hemos estado viendo en los últimos meses, tendrían que suponer que por alguna razón tendría que caer la actividad durante el resto del año”, apuntó Marcel.

De esta forma, el ministro de Hacienda llamó a cambiar esas perspectivas de crecimiento. “Se dijeron muchas cosas respecto de nuestra proyección del 2,5%, pero vemos hoy que, con los nuevos números, con los datos de enero, probablemente con los datos de febrero, las proyecciones del mercado se van acercando a las cifras con las cuales hemos estado trabajando. Eso nos va a ubicar en una posición, respecto de países comparables al nuestro, más parecida a la que hemos estado acostumbrados históricamente”.

“Por supuesto, crecimos mucho menos que el resto de estos países, pero en el 2024, con estos números, o por lo menos con el 2,5%, ya estaríamos por encima del promedio de estos países, que incluyen tanto países de América Latina, como países desarrollados que tienen una economía basada en recursos naturales”, agregó.

Sin embargo, sobre los temas que todavía preocupan al gobierno del Presidente Gabriel Boric, en materia economía, aparece la cotización entre el dólar y el peso chileno aparece en el horizonte: “Nos preocupa el valor del dólar, si está muy alto (...) en Chile hemos tenido una depreciación de nuestra moneda que ha sido mayor que en otros países y eso se refleja en buena medida (....) porque nosotros hemos avanzado más rápido en la normalización de nuestra política, en la política monetaria y, por lo tanto, la brecha con las tasas de interés en Estados Unidos se ha ampliado”.

“Esa brecha todavía va a seguir siendo significativa durante el resto de este año y probablemente vamos a tener que esperar a que se comience a normalizar la política monetaria en Estados Unidos para que veamos un tipo de cambio algo más parecido a nuestra cifra histórica”, agregó.

En el contexto de los desafíos, Marcel también incluyó sacar adelante la reforma de pensiones en el contexto de ir recuperando “de forma parcial” el dinero retirado en el pasado: “Nos queda todavía terreno por recorrer. Para poder acelerar ese paso, necesitamos reforma previsional, necesitamos que haya más cotizaciones a los fondos de pensiones, ya sea en las cuentas individuales o en reservas del Seguro Social.

El desarrollo industrial del litio, las energías renovables, la producción de hidrógeno verde, la iniciativa de cumplimiento tributario “y también lo que se ha planteado en términos de reforma del impuesto a la renta”, fueron otras de las medidas que destacó Marcel para mejorar la economía en Chile

“Es importante que aprovechemos esta oportunidad en la cual estamos actualizando las cifras, estamos remirando la economía también para mirar y recalibrar nuestras posibilidades futuras. No hay grandes barreras que se interpongan en el crecimiento de Chile para este año dentro de lo que son los márgenes actuales que nos da el potencial de crecimiento, pero tenemos que además aprovechar ese tiempo para aumentar ese potencial de crecimiento”, dijo Marcel

“Si tenemos una buena economía, si tenemos una economía sólida, resolvemos los problemas sociales, el próximo gobierno va a tener un mucho mejor punto de partida que si la economía está débil o tenemos conflictos sociales. Entonces estos son temas que no son para postergarlo, no son para hacer cálculos políticos, y si hacemos bien los cálculos políticos no me queda duda de que todos vamos a ganar”, cerró Marcel en la última parte de su intervención.