Ley corta de isapres: senadores oficialistas de la Comisión de Salud proyectan hacer cambios a propuesta de los técnicos

La Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado, que se creó en el marco de la ley corta de isapres que se tramita en el Congreso, y que entregó su propuesta este martes respecto de cómo implementar el fallo que dictó la Corte Suprema en noviembre de 2022 sobre la tabla de factores, sin dejar caer al sistema de isapres, consiguió terminar un documento de consenso entre expertos del más amplio espectro político.

Expertos consultados han dicho que la propuesta es técnicamente viable para poder cumplir el fallo de la Suprema y, a la vez, conseguir que la industria sobreviva, sin embargo, proyectan que pese al diverso grupo de profesionales que consensuó el texto, podría haber complicaciones políticas para que este documento se traduzca en indicaciones que ingrese el gobierno y que luego aprueben los parlamentarios.

En paralelo, desde las isapres siguen leyendo el documento antes de pronunciarse oficialmente sobre el fondo de la propuesta de los técnicos. Sin ir más lejos, este miércoles el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, asistió a una sesión de la Comisión de Salud del Senado, donde dijo que “nos corresponde reconocer y valorar el trabajo que hizo la comisión técnica (...) Todas las compañías que componen nuestra Asociación están leyéndolo y analizándolo detenidamente”.

Pero desde ya y en parte en línea con las alertas que levantaron los expertos, los senadores oficialistas de la Comisión de Salud, anticipan que incorporarán cambios al informe que presentaron los técnicos. Al respecto, el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro (PS), sostuvo que “esto necesariamente tendrá ajustes, porque es un informe que no es vinculante, es un informe técnico que hace simulaciones de escenarios posibles, por lo tanto, no es una verdad revelada. Y eso significa entonces que ahora entraremos en una etapa de enmiendas de aquí hasta el 20 de este mes, y luego de votación. Así que aquí no está dicha la última palabra. Ni tanto ni tan poco, hay aspectos que pueden ser muy bien recogidos y otros que pueden ser desestimados. Esas son las cosas propias del trámite de un proyecto de ley”.

En un tono similar, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), comentó: “Lo primero que hay que aclarar es que es una propuesta de una comisión técnica, asesora del Senado, que hoy día recién la dan a conocer públicamente. La estamos recién empezando a analizar, si bien es una propuesta que tiene un consenso interno, esta no es vinculante para la Comisión de Salud del Senado y ahora lo que viene es entrar a discutir los contenidos de la propuesta y también las indicaciones que se tengan que presentar para tramitar, en particular, el proyecto de ley corta”.

Latorre agregó que “obviamente, una de las preocupaciones que tenemos y lo hemos dicho, es que no estamos disponibles para perdonazos a las isapres, es decir, acá las isapres tienen que cumplir el fallo de la Corte Suprema y pagar lo que deben. El plazo se puede conversar, diez años, a priori, a mí me parece mucho, siendo que acá creo que hay una conversación que se tiene que vincular, que es la transición hacia una reforma al sistema de salud, porque a mí me parece que lo que hemos escuchado en las audiencias, de manera bien transversal, es que la crisis de la isapres es una crisis terminal, por tanto, Chile necesita avanzar en una reforma y en un camino de transición y amarrar ambos temas en un plazo en el cual las isapres tengan que pagar lo que deben, no retirar utilidades y al mismo tiempo la transición hacia un sistema de seguridad social”.

El senador RD también dijo que prefería no “emitir juicios respecto al trabajo de la comisión, que me parece un trabajo serio, además estuvo la Superintendencia de Salud, por lo tanto, lo que nos queda es entrar al detalle de cómo llegaron a ese monto, qué criterios utilizaron, porque podrían haber distintas interpretaciones. Entonces, una cosa es el monto, al principio se hablaba de US$1.400 millones y otra cosa es el tiempo en el cual tengan que pagar las isapres, la modalidad en la cual tengan que hacerlo, adecuar sus precios. E insisto, el camino de transición a una reforma, donde probablemente las isapres tengan que ir girando en su modelo de negocio hacia un sistema de seguros privados complementarios, no obligatorios, donde vayamos asentando el fortalecimiento del Fonasa, como un fondo único, universal y solidario de salud”.

Por su parte, el senador Sergio Gahona (UDI) sostuvo que “la participación de todos los sectores políticos y actores involucrados en la comisión técnica justamente permite darle viabilidad política al informe. Tal como se informó ayer en la Comisión de Salud del Senado, el informe no tiene ´votos de minoría´ o disidencias, dando cuenta del trabajo colaborativo y consensuado que se dio en la comisión, en que participaron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, los equipos técnicos de la Superintendencia, representantes de todos los senadores de la Comisión y del mundo académico y técnico a través de la Universidad de Chile y Espacio Público”.

Ahora bien, Gahona añadió que “esta viabilidad dependerá de las indicaciones que se presenten, las que en su mayoría son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, de manera que corresponde al gobierno tomar estas propuestas y traducirlas en indicaciones, cumpliendo así el compromiso de la ministra (de Salud) de no arriesgar la sostenibilidad financiera del sistema y la continuidad de coberturas y tratamientos para los afiliados”.

En ese sentido, el senador UDI dijo que “más que temas que sea necesario modificar, hay elementos que van más allá del mandato de la comisión técnica, pero son igualmente importantes para la discusión de la ley. Entre ellas están los indicadores financieros adicionales a los de la Superintendencia, para lo cual considero pertinente la sugerencia de la Comisión de recibir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). También el gobierno debe definir qué hará con la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa, la que tal como está planteada hoy no es viable, y puede retrasar la tramitación de este proyecto que es urgente. Evidentemente estamos de acuerdo con el fortalecimiento de Fonasa, pero perfectamente se puede tramitar por cuerda separada”.