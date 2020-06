Los 4 argumentos de la banca para oponerse al proyecto que los obliga a postergar créditos de forma masiva

En primer lugar, Mena señaló que “este proyecto ha tenido la opinión del Banco Central , la Comisión para el Mercado Financiero , el Consejo de Estabilidad Financiera , nuestra, y del gobierno . Unánimemente la opinión ha sido que este es un mal proyecto, lo hemos dicho en todos los tonos, porque obliga a postergar a aquellos que no lo necesitan, quitándole liquidez al sistema”.

Atribuciones del legislador. En segundo lugar, el presidente de la ABIF argumentó que la iniciativa “se mete en un espacio de responsabilidad de riesgo de crédito que no le corresponde al legislador. Si en definitiva después de esto hay una subida de la mora, de la incobrabilidad, ¿es responsabilidad del banco que ha sido obligado a hacer esta postergación? Nos parece que ahí hay un problema”.

Problema de liquidez que no está ni en los escenarios del BC. Como tercer punto, Mena dice que el proyecto puede producir un problema de liquidez que, "dependiendo de la institución que tenga más cartera de personas, puede generar un problema mayor, porque tengamos claro que aquí los flujos mensuales que los bancos deben seguir honrando a sus depositantes, no cambian. Si hay una institución que por ejemplo está solo dedicada al segmento de personas, durante seis meses no recibe (dinero), y debe seguir honrando a sus depositantes, tiene un problema de liquidez que nunca se ha contemplado, ni siquiera en el escenario más estresado en los que se trabaja con el BC”.