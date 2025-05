Los chats de WhatsApp del millonario fraude de operaciones con divisas que afectó a Itaú

El pasado 7 de febrero, Banco Itaú interpuso una querella criminal por el presunto delito de administración desleal en contra de su exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores, y de tres ejecutivos de Nevasa: Augusto Schazmann (28), Sandra Ardila (33) y Pamela Novoa (43). En la acción judicial, el banco acusó que las operaciones fraudulentas realizadas por Flores y los demás querellados provocaron un perjuicio estimado en más de $2.400 millones.

Según la acción penal, patrocinada por el abogado Alex van Weezel, Flores habría realizado operaciones de divisas entre octubre de 20221 y septiembre de 2024 en las que sólo obtenía ganancias la corredora Nevasa en desmedro de Itaú. Los delitos se habrían cometido utilizando fraudulentamente algunas funciones de la plataforma Datatec, un sistema interconectado para comprar y vender divisas extranjeras (principalmente dólares) en forma spot.

El avance de la indagatoria del fiscal Manuel Zará llevó a que el banco, el pasado 15 de abril, ampliara su querella, apuntando a dos clientes: Yair Ventura y su padre Luis Ventura Calderón, imputándoles el presunto delito de administración desleal.

Pulso tuvo acceso a la carpeta del caso y en ella se detallan las declaraciones de testigos e imputados, siendo la última en declarar la exoperadora de Moneda extranjera de Nevasa, Pamela Novoa.

“Esto no generó ningún beneficio para mí. Yo tengo un sueldo fijo y no obtuve comisiones por estas operaciones. No tengo inconveniente en alzar mi secreto bancario para que esta situación pueda ser aclarada. La forma de trabajar con Yair Ventura, según la información que a mí me dieron, era que operaban de esta forma antes incluso que yo llegase a Nevasa a trabajar”, explicó.

“Desconozco si alguien de Nevasa tiene alguna relación con Rodrigo Flores, yo al menos nunca lo conocí personalmente y solo me relacioné por medio de los mensajes y llamadas antes descritos. Yo no tengo responsabilidad alguna en los hechos que se me imputan, simplemente cumplí mi trabajo con las directrices que le empresa me dio, y por cierto, desde el punto de vista de la operación, estas operaciones nunca llamaron la atención”, dijo, acompañada del abogado Matías Künsemüller.

En la declaración adjuntó las conversaciones que sostuvo con Ventura y Flores. Ejemplo de ello es que el día 17 de septiembre Yair Ventura la llamó y escribió por el chat personal entregando el contacto de Rodrigo Flores para que lo “llame urgente al trader del Itaú porque quería poner una orden”.

A continuación la conversación de WhatsApp entre Flores y Pamela Novoa del 17 de septiembre de 2024.

[09:52] Rodrigo Flores: Hola.

[09:52] Rodrigo Flores: ¿Cómo te llamas? ¿Pamela?

[09:56] Pamela: Sí, por acá con Pamela.

[10:04] Rodrigo Flores: Está hecho.

[10:04] Rodrigo Flores: Para que le avises a tu cliente.

[10:04] Pamela: ¡Dale!

[10:05] Pamela: ¿Ustedes me envían el ticket, cierto?

[10:06] Rodrigo Flores: Sí, más tarde.

[10:06] Rodrigo Flores: ¿Hoy a qué hora cierran?

[10:06] Pamela: A las 12, porfa.

[10:06] Rodrigo Flores: Perfecto. Antes de eso pasamos la operación.

[10:07] Pamela: Muchas gracias por todo.

[10:15] Rodrigo Flores: De nada. Si necesitas algo, me avisas.

[10:15] Rodrigo Flores: Este cliente (Ventura) es bien especial, hay que tenerle paciencia. Pero opera por muchas partes y deja lucas, que es lo importante.

[10:16] Rodrigo Flores: Hoy no estoy en la mesa, así que quería dejar la orden por acá. Nadie le contestaba.

[10:16] Rodrigo Flores: Cualquier duda, me avisas.

[10:17] Pamela: ¡Dale! Ahora entiendo, pero resultó todo bien.

[10:17] Rodrigo Flores: Así es, menos mal que subió.

[10:17] Pamela: Así que gracias a ti.

[12:00] Pame: ¡Sorry! Pero aún no envían el ticket.

[12:00] Pamela: ¿Me ayudas con eso, porfa?

[12:01] Pamela: ¡Ya estamos OK!

“Lo destacado es porque al momento del llamado del cliente estaba media enredada y cuando hablé con Itaú me comentó que era para dejar una orden y nadie le contestaba, entonces me cuadró que el cliente pidió que lo ayudemos con la contraparte. Siempre entendí que estas operaciones eran regulares pues el Banco Itaú las cursaba sin problema”, señaló la ingeniera comercial.

En el proceso, los abogados penalistas Marcelo Sanfeliú y Jorge Gálvez asumieron la defensa de los imputados Rodrigo Flores y Yair Ventura, respectivamente.

“Nula experiencia laboral”

Otro ejecutivo que también declaró como imputado ante la fiscalía es Augusto Schazmann, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. El exejecutivo acudió a la Fiscalía el 4 de marzo y explicó:

“ Me dijeron que cuando Yair Ventura fuera a cerrar su posición, es decir, cuando vendiera durante el día lo que compró a través de nosotros, él operaba a través del Banco Itaú y que desde allá nos iban a mandar su posición de venta”.

“Me informaron que, luego de lo anterior, iba a llegar una notificación en el sistema Datatec, y me instruyeron (Sandra Ardila) que debía presionar el click derecho sobre ella y darle ‘ok’ para que quedara registrada. Así, lo que ocurría era que Yair Ventura me instruía, previo al cierre del día, que Banco Itaú iba a mandar el monto total para cerrar la venta a un determinado precio y que la aceptáramos”, dijo Schazmann.

Y añadió: “Esto difería con las otras operaciones que yo ejecutaba, ya que Yair Ventura me señalaba que la contra parte iba a ser el Banco Itaú, que como ya señalé anteriormente en la operación tipo dos, uno no conoce a la contraparte hasta que se cierra el negocio, sin embargo, Ventura ya lo sabía. Para mí toda esta forma de operar no me llamó la atención ya que mi superior, Sandra Ardila, me explicó cuando yo llegué que esta era la forma de operar del Sr. Ventura. Dada mi nula experiencia laboral, al haberse explicado por mi jefatura la forma de operar de Yair Ventura, no me dio pie para pensar que nos encontrábamos frente a un fraude”.