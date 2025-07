Junta nacional de la DC se enfrenta a presión de militantes que se adelantaron a idea de respaldar a Jara en las presidenciales

El 26 de julio la Democracia Cristiana (DC) se reunirá para definir su postura frente a las presidenciales. Con Jeannette Jara (PC) como la carta del oficialismo, la falange se encuentra en el dilema si respaldar a la exministra, pese a la negativa que manifestó el timonel de la colectividad, Alberto Undurraga, sobre pactar con el Partido Comunista y el Frente Amplio.

Así las cosas, algunas voces históricas de la tienda ya presionaron por plegarse a la campaña de la comunista.

Así lo realizó el senador Francisco Huenchumilla, que en conversación con el diario Austral aseguró que “la DC necesita de una coalición de partidos que nos permita ser competitivos y tener lista parlamentaria. Entonces, lo que nos queda es Jeannette Jara”.

Y recalcó que no es una opción que “descarta de plano”.

“Como decisión política me abro a una discusión de cómo seria posible llegar a un acuerdo con Jeannette Jara en base a ciertos criterios. El primero es que tiene que mostrar cual es su coalición. Así, de llegar a un acuerdo, lo hago con una coalición y no con la candidata del PC", añadió.

Al mensaje del legislador se sumó el vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, quien dejó en claró que no está dispuesto a pactar con la derecha.

Además, destacó la figura de Jara y deslizó la idea de formar una coalición que integre al PC.

“En las cosas de principio, cuáles son las grandes diferencias que tengo con ella, la verdad es que no las tengo. Yo creo en los liderazgos, no voy por la vida etiquetando a las personas si son de derecha o izquierda, si es roja o blanco, no es esa mi forma de enfrentar las relaciones políticas y humanas”, sostuvo.

A diferencia de Aedo que no manifestó su total respaldo a Jara, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro fue tajante con su apoyo.

En radio Infinita manifestó: “Yo estoy por sumarse a quien ganó las primarias. Efectivamente fue una participación de la Democracia Cristiana de forma nominal. Pero necesitamos hoy día avanzar en unidad y la DC no está para tomar palco y espero que podamos ganar esta decisión de apoyar a Jeannette Jara”.

Por otra parte, la senadora Yasna Provoste apeló a esperar la decisión de la junta nacional. A través de su cuenta de X coincidió con Huenchumilla en que el triunfo de Jara afecta a la DC, por tanto, planteó que en la decisión a considerar en la cita falangista deben asegurar gobernabilidad, contenidos de humanismo cristiano y amplitud en un acuerdo parlamentario.