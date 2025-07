“No estoy dispuesto a dar un paso a la derecha”: Aedo (DC) marca su postura de cara a presidencial y desliza apoyo a Jara

En una entrevista radial la mañana de este miércoles, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), marcó su postura de cara a la elección presidencial de noviembre, descartando la posibilidad de entregar su apoyo a alguno de los candidatos de la derecha.

Las declaraciones del parlamentario se dan previo a la definición que su tienda, liderada por el también diputado Alberto Undurraga, debe tomar en su junta nacional. En dicha militancia, existe una división entre quienes quieren sumarse a la campaña de la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), y quienes no están dispuestos a respaldar a una comunista.

En diálogo con El Mostrador, el diputado se mostró más cercano a entregar su apoyo a la exministra del Trabajo, señalando que personalmente no tiene mayores diferencias valóricas con ella pese a las diferencias políticas de sus partidos.

“Conozco a Jeannette Jara, también para decirlo con todas sus letras, y cuáles son las diferencias profundas que yo tengo con Jeannette Jara, que yo milito en la DC y ella en el Partido Comunista, pero en las cosas de principio, cuáles son las grandes diferencias que tengo con ella, la verdad es que no las tengo. Yo creo en los liderazgos, no voy por la vida etiquetando a las personas si son de derecha o izquierda, si es roja o blanco, no es esa mi forma de enfrentar las relaciones políticas y humanas", dijo.

En esa misma línea, el diputado democratacristiano remarcó que en su caso no está dispuesto a entregar su apoyo a ninguna de las candidaturas de la oposición. “No estoy dispuesto a dar un paso a la derecha” , aclaró.

Y luego argumentó: “Cuando digo que no quiero dar un paso a la derecha es porque hay varios puntos que no comparto de la derecha. Yo lo que veo acá en el Parlamento es que la derecha a veces no se contenta con ganar con sus ideas, se contenta con humillar al adversario político y eso a mí me produce una muy grande animadversión, una distancia muy grande cultural y por eso mi decisión es no dar un paso a la derecha y lo digo con toda claridad”.

El vicepresidente de la Cámara Baja, además, apuesta a que su colectividad forme parte de una nueva coalición de centroizquierda que incluya al PC, como lo fue la Nueva Mayoría.

“Yo al menos quiero ser parte de la construcción de esa nueva coalición política y al interior de la Democracia Cristiana es lo que estoy transmitiendo, no quedarnos fuera”, zanjó.