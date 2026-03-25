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    Política

    Grupo de parlamentarios oficialistas anuncia la conformación de la “bancada transversal de diputados provida”

    "Esto no es solamente en contra del aborto, sino por el derecho a la vida", explicaron sobre esta bancada, integrada por casi 70 diputados.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Nicolás Quiñones
    Imagen referencial Dedvi Missene

    Un grupo de parlamentarios del oficialismo informó este miércoles de la conformación de la “Bancada transversal de diputados provida”.

    Según detalló desde el hemiciclo la diputada Sara Concha (PSC), el objetivo de la instancia es poder “reafirmar iniciativas que aporten al cuidado del bebe, al cuidado de la madre. Por supuesto vamos a apoyar las iniciativas públicas que presenten los ministros de este gobierno que van a aportar”.

    “Esta bancada estará trabajando permanentemente pese al intento de otros sectores por instalar por ejemplo el debate del aborto, el debate de la eutanasia. Nosotros apoyaremos nuestro trabajo con propuestas que vayan en la dirección que vayan en la protección de la vida”, agregaron al respecto.

    Según detallaron los parlamentarios, casi 70 diputados se habrían integrado a esta nueva bancada.

    Nosotros creemos que toda vida debe ser vivida sin condición, no solamente debe ser promovido y defendido sino que debe ser celebrado como es el día de hoy”, agregaron los diputados.

    “La discusión política no debe girar en torno a cómo matar la vida de un inocente, sino que cómo apoyamos a aquellas madres con embarazos vulnerables”, comentaron.

    El diputado Eduardo Cretton (UDI) señaló que “como Unión Demócrata Independiente, un partido de generación cristiana, venimos acá a reafirmar nuestro compromiso con la vida, pero venimos también a empujar con mucha fuerza el plan Chile Renace. Necesitamos que nazcan más chilenos y que avancemos en coresponsabilidad de padres y madres”.

    Por lo anterior, Cretton enfatizó que buscarían que se acelerara la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal, que ya había sido ingresado durante la anterior administración. “Esperamos que en esta legislatura pueda ver la luz”, enfatizó.

    Más sobre:OficialismoProvidaParlamentariosFamiliaDiputadosSara ConchaEduardo Cretton

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