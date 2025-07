Senador Iván Flores descarta convertirse en candidato presidencial DC tras petición de juventud de la tienda

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, descartó este miércoles convertirse en candidato presidencial, luego de la consulta planteada por la Juventud de la DC.

Hasta el Congreso Nacional llegó la presidenta de la instancia, Renata Vásquez, para preguntar al parlamentario si estaría disponible para iniciar una carrera presidencial en medio del difícil momento que vive la colectividad de cara a las próximas elecciones parlamentarias.

Tras el triunfo de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo el domingo pasado, el partido entró de lleno en un proceso de reflexión debido a las definiciones que deberá adoptar la Junta Nacional de la DC, donde deberán decidir si respaldan a la exministra del Trabajo o levantan una nueva alternativa por el centro, donde se baraja el nombre del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En ese contexto, el senador Flores señaló que “debo agradecerle a la presidenta de la JDC, quien en representación de su mesa y de los WhatsApp que han circulado entre ellos, y los que hemos recibido, hayan pensado que yo podría representar a la Democracia Cristiana en una primera vuelta”.

“Yo he dicho que tengo harta pega en la Comisión de Salud, que he asumido varias responsabilidades y que por lo tanto no estoy disponible para esto", agregó.

Con todo, Flores apostó que “que hoy, efectivamente, la preocupación que debe tener la DC, es poder cerrar el mejor acuerdo parlamentario”, planteó Flores debido a las negociaciones parlamentarias.

En ese sentido, el senador Flores señaló que aún hay tiempo para poder adoptar una posición respecto a la elección presidencial de noviembre próximo e hizo un llamado a respetar la “institucionalidad”.

“Ya es suficiente que cada uno de nosotros los militantes, independiente del cargo que tengamos, emitamos opiniones personales. No le hace bien al partido. Cuando uno está voluntariamente en un partido político, debe respetar la institucionalidad y ojalá que uno represente el sentir de las bases”, afirmó.

En esa línea, recalcó que la DC no fue parte de la primaria, por lo que no “están obligados” a emitir una opinión apresurada respecto al apoyo a Jeannette Jara.

Situación de riesgo para la DC

El senador Flores también describió el ambiente en los partidos políticos, incluyendo a la DC, donde deben tomarse determinaciones respecto a las alianzas políticas y posturas de cara a los futuros comicios.

“Claramente tenemos discrepancias de posturas al interior del partido y eso tiene que ser debatido. Dónde queremos estar, con quién queremos estar, por qué tenemos que estar o no estar (...)”, aseguró.

“Ya suficientes fugas hemos tenido como para poder seguir actuando en solitario y yo creo que, efectivamente, varios partidos de la centro izquierda y nosotros, estamos en una situación de riesgo y esa situación hay que evaluarla en su mérito, no haciendo gallitos”, recalcó Flores.

Ante lo anterior, señaló que esperará la discusión que tomará la Junta Nacional de la DC la que sesionará el próximo 26 de julio, donde deberán discutir el apoyo a Jara u otras opciones.