Los comerciantes de petróleo trabajan para evitar la escasez del combustible tras el hackeo de oleoductos en Estados Unidos

El cierre del gasoducto de combustible más grande de Estados Unidos amenaza con elevar los precios de la gasolina al más alto en siete años después de un ciberataque, mientras los proveedores trabajan para evitar la escasez de Atlanta a Nueva York con camiones cisterna y barcazas.

Los comerciantes y los transportistas de combustible están buscando embarcaciones para entregar gasolina que de otro modo se habría enviado a través del sistema Colonial Pipeline, según cercanos al tema. Otros están asegurando camiones cisterna para almacenar gasolina temporalmente en el Golfo de Estados Unidos en caso de un cierre prolongado, según dijeron, pidiendo no ser identificados porque la información no es pública. Colonial Pipeline detuvo todas las operaciones en su sistema el viernes por la noche después de sufrir un ciberataque que afectó a algunos de sus sistemas de TI. La compañía ha dicho que está trabajando para restaurar las operaciones, pero no ha dado un cronograma para reiniciar.

El ataque se produce justo cuando la industria energética del país se está preparando para satisfacer la mayor demanda de combustible de los viajes de verano, y podría generar más preocupación sobre la inflación a medida que los precios de las materias primas, desde el petróleo hasta el maíz, repunten en un repunte posterior a la pandemia.

Los estadounidenses una vez más concurren a la oficina, planifican viajes importantes por primera vez y reservan vuelos. Una interrupción prolongada en el sistema de oleoductos amenaza con elevar el precio promedio de la gasolina a más de $ 3 el galón por primera vez desde octubre de 2014, un umbral que a menudo despierta la preocupación de los legisladores federales respecto al impacto en los consumidores.

Colonial fue solo el último ejemplo de infraestructura crítica atacada por ransomware. Los piratas informáticos intentan cada vez más infiltrarse en servicios esenciales como redes eléctricas y hospitales. La escalada de amenazas llevó a la Casa Blanca a responder el mes pasado con un plan para aumentar la seguridad en las empresas de servicios públicos y sus proveedores. Los oleoductos son una preocupación específica debido al papel central que desempeñan en la economía de EE. UU.

El oleoducto Colonial es una fuente fundamental de gasolina, diésel y combustible para aviones a la costa este desde el cinturón de refinación de la nación a lo largo de la costa del golfo de EE. UU. Tiene la capacidad de enviar alrededor de 2,5 millones de barriles por día en su sistema desde Houston hasta Carolina del Norte, y otros 900.000 barriles por día a Nueva York. El ataque pareció utilizar un grupo de ransomware llamado DarkSide, según Allan Liska, analista senior de amenazas de la firma de ciberseguridad Recorded Future. La firma de ciberseguridad FireEye Inc. dijo que su división de respuesta a incidentes de Mandiant estaba ayudando con la investigación.

Los casos de ransomware involucran a piratas informáticos que sembraron redes con software malicioso que encripta los datos y deja las máquinas bloqueadas hasta que las víctimas paguen la tarifa de extorsión. Este sería el mayor ataque de este tipo a un oleoducto de EE. UU. El promedio nacional de gasolina se situó en 2,96 dólares el galón el viernes, según el club automovilístico AAA. Con abundantes inventarios de gasolina, no se esperaba que el precio del surtidor subiera mucho hasta el Día de los Caídos a fines de mayo, que tradicionalmente se considera el comienzo de la temporada de conducción de verano en EE. UU. Si la canalización no se reinicia pronto, acelerará el ascenso. “Creo que tenemos grandes probabilidades de lograrlo para el Día de los Caídos, dadas las tendencias actuales”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de Gas Buddy.

Una preocupación clave en la actualidad es satisfacer la demanda de productos en el sureste de Estados Unidos, que depende especialmente del sistema colonial, dijeron personas familiarizadas con la situación. Los conductores en Atlanta sin litoral y dependiente del automóvil pueden ser los primeros en sentir el pellizco en la bomba. “Atlanta será uno de los primeros puntos dolorosos, junto con el este de Tennessee y quizás las Carolinas”, dijo De Haan.

El noreste puede asegurar los envíos de gasolina desde Europa, pero tendrá un costo creciente cuanto más tiempo permanezca cerrado el gasoducto. “Cuanto más dure, más optimista será para los productos refinados en la costa este”, dijo Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas de ING Groep NV. “Esto probablemente también hará subir los precios de los productos europeos, ya que vemos que más cargamentos transportados por el agua deben ir a la costa este de los EE. UU. Para cubrir el déficit.

Una alternativa podría ser utilizar el Plantation Pipeline operado por Kinder Morgan, aunque solo se extiende hasta el norte de Washington D.C. Su capacidad de 720,000 barriles por día es muy inferior a la de Colonial y ya tiene sus propios transportistas moviendo suministros. Mientras tanto, los productores de combustible, incluida Marathon Petroleum Corp., están sopesando alternativas sobre cómo enviar sus productos al noreste. Los inventarios ofrecen una cobertura mínima, dijo ClearView Energy Partners en una nota de investigación.

Los petroleros que salen de Rotterdam podrían tardar hasta 14 días en hacer el viaje al puerto de Nueva York. El Medio Oeste teóricamente podría enviar algunos de sus suministros a la costa este por ferrocarril y barcaza, pero los inventarios de la región son más ajustados que en años anteriores, dijo ClearView.

“El apagón de Colonial llega en un momento crítico para la recuperación de la economía estadounidense: el comienzo de la temporada de conducción de verano”, dijo ClearView. “Por lo tanto, creemos que los legisladores podrían comenzar un ‘juego de culpas’ de inmediato, y una interrupción sostenida que lleve a un aumento significativo en el precio de la bomba podría aumentar las perspectivas de intervenciones de política nacional”, señaló.