El número y volumen de transacciones por medio electrónicos y tarjetas sigue creciendo frente a su método más antiguo del cheque y efectivo, según resaltó un informe del Banco Central.

El Informe de Sistema de Pago a agosto de este año del ente emisor que los pagos digitales, tanto a través de plataformas electrónicas y físicas para tarjetas de pago, como mediante sistemas basados en Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), mantienen la tendencia creciente reportada en los informes anteriores.

Los pagos electrónicos y con tarjeta siguen ganando terreno frente a los cheques y el efectivo

Según datos del documento, en marzo de 2024, el 66% del consumo de los hogares se pagó con alguna tarjeta (débito, crédito o prepago). “Esta tendencia se mantiene desde hace años, y en lo más reciente se aprecia un incipiente uso de las tarjetas de prepago”, resaltó el informe.

Mientras que, el 34% restante del consumo de los hogares se paga con medios distintos de las tarjetas (efectivo, cheques, TEF).

Además, el informe resalta que cada año se realiza un mayor número de transacciones con pagos digitales. Al considerar también las TEF, las transacciones en 12 meses aumentaron desde 5.289 millones en marzo de 2023 a 6.296 millones en marzo de este año, con lo que en promedio en Chile cada persona realiza un equivalente a 315 pagos digitales en un año.

Otras de las conclusiones a las que llega el Banco Central es que se realizan más transacciones con tarjetas de débito, pero los mayores montos corresponden a pagos realizados con TEF.

En detalle, el 60% de los pagos digitales se realizan con tarjetas de débito, pero en términos de montos involucrados representan el 23% de los pagos digitales. Las TEF entre personas, en tanto, representan el 26% de las transacciones efectuadas, pero en términos de montos involucrados alcanzan el 60%.

En tanto, los montos promedio de los pagos digitales disminuyen, “lo que da cuenta de un mayor uso de los mismos en transacciones de montos más bajos”, explicó el Banco Central.

Por su parte, las tarjetas de débito son el medio de pago con el menor ticket promedio (US$ 19) , mientras que las TEF en promedio se realizan por mayores montos (US$ 167).

A marzo de 2024, los pagos con TEF acumularon en los 12 meses anteriores 1.612 millones de operaciones, por un monto total de 268.953 millones. Ello representa un aumento de 23% respecto del año anterior en el monto de las operaciones, un 69% del monto total de pagos digitales, y un 82% del PIB.

En relación con aspectos más cualitativos, el Banco Central estima que los esquemas de pagos con tarjetas presentan un grado de desarrollo mayor al de pagos con TEF en términos de red de comercios afiliados y dimensiones de interoperabilidad. El ente emisor explicó en este escenario en base con la existencia instrumentos de pago y una red detrás de esta que facilita el pago con tarjetas, como la red de adquirencia y el pago sin contacto o por código QR.

En esa línea, el Banco Central comenta que el pago con TEF se ha ido facilitando para hacerlo entre personas, pero que todavía se observa un desarrollo menor para un pago de persona a comercio por esta vía.

“El desarrollo del sistema de pagos minorista en Chile se encuentre sobre la media de países con niveles de desarrollo económico similar, especialmente en dimensiones como el acceso a distintos medios de pago digitales y utilización de TEF”, comentó el Banco Central en su informe, pero también advirtió “persiste una distancia respecto a los países líderes en pagos digitales minoristas”.

De esta forma, el ente emisor resaltó que, mantener el buen funcionamiento y perfeccionar los sistemas de pago minorista requiere de esfuerzos públicos y privados.

Los métodos de pagos en cifras

El informe del Banco Central da cuenta que el número de tarjetas de pago operativas llegó a 27,5 millones en marzo de 2024, lo que representa un aumento de 5,4% respecto del mismo período del año anterior.

Otra de las cifras en esta área es que aumentaron los establecimientos comerciales que aceptan tarjetas de pago. En marzo de 2024, más de 580.000 establecimientos aceptaron tarjetas, tanto de manera presencial como no presencial, lo que representa un aumento de 28,7% respecto del mismo mes del año anterior.

En este segmento, el ente emisor también dijo que, actualmente, existen más de 8 millones de tarjetas no bancarias de prepago, pero representan apenas el 1 % de los pagos digitales, tanto en número de transacciones como de montos involucrados.

El ente emisor atribuye el contexto de las tarjetas no bancarias de prepago a que son un producto nuevo y posibilidad de uso más acotada. Sin embargo, a juicio del Banco Central, este último escenario puede cambiar tras “un reciente fallo de la Corte Suprema, entre otras cosas, obliga a la aplicación de la regla “honour all products”, en virtud de la cual todo comercio que acepta una tarjeta de crédito o débito de una marca determinada debe también aceptar las tarjetas de prepago de esa marca”.

Cajeros estables tras su baja

Según informó el Banco Central, en 2013, había 9.500 cajeros en el país aproximadamente, pero esa cifra se redujo y en los últimos años se ha mantenido cercana a los 7.500.

La baja durante en los últimos años de los cajeros se explicó por “el aumento en los costos de proveer cajeros como consecuencia de actos delictuales, que llevaron a reforzar la seguridad y requisitos mínimos de infraestructura y mayores requisitos para el traslado de valores”.

Además, el monto promedio de los giros que se realizan en los cajeros tiende a disminuir, ubicándose en torno a los US$ 70 en marzo de este año. “Cabe notar que los cajeros tienden a estar concentrados en comunas con un menor porcentaje de población en situación de pobreza”, resaltó el Banco Central.

La salida de dinero en Chile

El Banco Central resaltó las cifras de remesas en Chile en el contexto de los flujos migratorios que vive el país durante el último tiempo. En 2023, las remesas al exterior fueron de aproximadamente US$ 2.500 millones, mientras que las remesas desde el exterior se ubicaron en torno a los US$ 500 millones.

Los países de destino en la actualidad son Colombia, Perú, Bolivia y Haití, mientras que los principales países de origen son Estados Unidos, Perú y España.