Luksic: “Quienes hoy increpan al presidente del Banco Central, demuestran una dramática ignorancia sobre cómo funciona un país”

En medio de las críticas surgidas luego que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, reiterara sus advertencias sobre el impacto de un nuevo retiro de fondos de la AFP y después que el instituto emisor anunciara una sorpresiva alza en la tasas de interés de 0,75 puntos, la más alta en 23 años, para contener la inflación, el empresario Andrónico Luksic salió en defensa de la política aplicada por la entidad.

“Quienes hoy increpan al presidente del Banco Central, demuestran una dramática ignorancia sobre cómo funciona un país que pretende resguardar la estabilidad de su economía, sobre todo en las actuales circunstancias”, dijo Luksic en su cuenta de Twitter.

Asimismo indicó que ello implica una “peligrosa y lamentable mezcla de populismo y campañas electorales!”.

El miércoles en el marco del debate en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputadps sobre la posibilidad de establecer un cuarto retiro de los fondos de pensiones. proyecto respecto del cual finamente aprobó la idea de legislar, Marcel sostuvo que “en una economía que está creciendo 11%, aún cuando haya tenido una recesión el año anterior, una recesión de 5,8%, o sea, estamos hablando prácticamente del doble en términos de crecimiento, si usted vuelca sobre esa economía, recursos de un día para otro, equivalentes a 6,5% del Producto, no hay otra respuesta que inflación”.

En este sentido enfatizó que “no hay otra alternativa que inflación. Será por el canal de la demanda, será por el canal del tipo de cambio, pero los órdenes de magnitud son estos que menciono”.

Ollas comunes

En la sesipon la diputada Karol Cariola (PC) comentó: “Hay ollas comunes que entregan 5.000 raciones semanales, y varias de ellas siguen funcionando en los territorios (...) Lo digo porque la situación que hoy estamos discutiendo no hay que caricaturizarla, y creo que hay que poner todos los elementos sobre la mesa, coincido con mis colegas cuando dicen que se haga un análisis en torno a cuáles son los elementos que podrían provocar una inflación a raíz de un cuarto retiro”.

A raíz de lo anterior, Marcel respondió directamente a la diputada: “El consumo de bienes durables en Chile hoy día está 50% por encima de lo que era un periodo normal en septiembre del año 2019. En doce meses, el consumo de bienes durables ha crecido cerca de 100%, al mismo tiempo, por supuesto siguen habiendo personas con problemas, nadie puede negar los problemas de las personas que están en ollas comunes. Entonces, ¿cómo se reconcilia esto? Bueno, la respuesta me parece que es bastante directa: las personas que pueden retirar más fondos no son las que están en las ollas comunes”.

Y continuó diciendo que en realidad quienes más pueden retirar fondos “son las personas que pertenecen al 20% más rico de la población, y los retiros se han ido concentrando crecientemente en ese grupo de personas. Y un cuarto retiro se va a concentrar aún más que en los anteriores. Ese es el punto más de fondo, a mí la verdad es que no me importan mucho los calificativos, lo que me importa es que se entienda la evidencia de fondo, se discutan los temas de fondo respecto de una iniciativa como esta”.