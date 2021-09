Dichos de Roberto Zahler, ollas comunes, y especulación del BC: las tres consultas que Mario Marcel respondió a los diputados por el cuarto retiro

Varios intercambios de opinión hubo en la Comisión de Constitución entre los diputados y el presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel, previo a la votación del cuarto retiro del 10% que finalmente se aprobó en la instancia.

Marcel acudió a responder varias preguntas, y hubo tres temas que respondió directamente a los diputados.

Tema 1: Roberto Zahler

Algunos diputados de oposición se refirieron a los dichos dados por el expresidente del BC, Roberto Zahler, en radio Infinita la semana pasada, cuando señaló que “no toda la inflación que estamos viendo se debe al exceso de gasto. También tenemos componentes de inflación importada”.

Así por ejemplo, el diputado Diego Ibáñez (CS) señaló este miércoles que Zahler “puso paños fríos” y “sugiere otras medidas para calmar la inflación”, por lo que consultó a Marcel qué le parecía aquello.

Entonces, Marcel señaló: “Los invito a consultarle a Roberto Zahler, que ha sido citado bastantes veces en esta reunión, pregúntenle qué piensa respecto de un cuarto retiro. Yo creo que no les va a decir nada muy distinto de lo que puede decir cualquier economista”.

El presidente del BC continuó diciendo: “En una economía que está creciendo 11%, aún cuando haya tenido una recesión el año anterior, una recesión de 5,8%, o sea, estamos hablando prácticamente del doble en términos de crecimiento, si usted vuelca sobre esa economía, recursos de un día para otro, equivalentes a 6,5% del Producto, no hay otra respuesta que inflación. No hay otra alternativa que inflación. Será por el canal de la demanda, será por el canal del tipo de cambio, pero los órdenes de magnitud son estos que menciono”.

Tema 2: ollas comunes

La diputada Karol Cariola (PC) comentó: “Hay ollas comunes que entregan 5.000 raciones semanales, y varias de ellas siguen funcionando en los territorios (...) Lo digo porque la situación que hoy estamos discutiendo no hay que caricaturizarla, y creo que hay que poner todos los elementos sobre la mesa, coincido con mis colegas cuando dicen que se haga un análisis en torno a cuáles son los elementos que podrían provocar una inflación a raíz de un cuarto retiro”.

A raíz de lo anterior, Marcel respondió directamente a la diputada: “El consumo de bienes durables en Chile hoy día está 50% por encima de lo que era un periodo normal en septiembre del año 2019. En doce meses, el consumo de bienes durables ha crecido cerca de 100%, al mismo tiempo, por supuesto siguen habiendo personas con problemas, nadie puede negar los problemas de las personas que están en ollas comunes. Entonces, ¿cómo se reconcilia esto? Bueno, la respuesta me parece que es bastante directa: las personas que pueden retirar más fondos no son las que están en las ollas comunes”.

Y continuó diciendo que en realidad quienes más pueden retirar fondos “son las personas que pertenecen al 20% más rico de la población, y los retiros se han ido concentrando crecientemente en ese grupo de personas. Y un cuarto retiro se va a concentrar aún más que en los anteriores. Ese es el punto más de fondo, a mí la verdad es que no me importan mucho los calificativos, lo que me importa es que se entienda la evidencia de fondo, se discutan los temas de fondo respecto de una iniciativa como esta”.

Tema 3: especulación del BC

El diputado Karim Bianchi (Ind), dijo que “el BC tiene la misión fundamental, como ente autónomo que se caracteriza siempre y recalca su presidente, de no especular respecto del infierno que se produciría para la economía chilena sino que de garantizar todas las medidas que el mismo mandato constitucional le otorga para utilizar las herramientas que disminuye los impactos que puede ocasionar el cuarto retiro”.

Marcel respondió: “El diputado Bianchi hablaba de que el BC especulaba. El BC no especula, nuevamente, repito, hoy día hemos publicado un informe de 100 páginas sobre el estado de la economía, muchos de los temas que aquí se han tratado están allí desarrollados, así que los invito a verlo en la medida que sea necesario”.

Con el informe de 100 páginas Marcel se refiere al Informe de Política Monetaria (IPoM) que presentó precisamente el BC durante este miércoles.