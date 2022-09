Marcel reinvidica logros de últimos 30 años y dice que está confiado de tener “avances decisivos” sobre el TPP11

Si el martes el embajador de Chile en España, Javier Velasco, afirmaba las causas del estallido social se debieron a “30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”, este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó otra mirada que se tiene de los últimos 30 años de gobierno y de políticas públicas.

En su segundo día de actividades en Nueva York, el secretario de Estado se reunió con el titular del Banco Mundial, David Malpass. Al término de esa cita dijo que “la principal conclusión es que, durante los últimos 30 años, Chile ha sido reconocido por la calidad de su gestión macroeconómica, su estabilidad, por ser una economía abierta, por instituciones sólidas; pero, además, conversamos que hoy han ido surgiendo otras características de la economía chilena que le pueden dar una ventaja en el futuro”.

En este punto, el ministro se refería a la senda que ha empezado a transitar Chile respecto a la descarbonización de la matriz energética para atenuar los efectos del cambio climático: “Chile destaca por ser una economía respetuosa con el medio ambiente y capaz de contribuir a la ola verde que recorre la economía mundial, tanto como productor de materiales –que son necesarios para nuevas formas de servicios y de producción-, como también una economía basada en fuentes renovables de energía y con áreas protegidas, muy importantes, a lo largo de su territorio”.

Además, afirmó que estos distintivos van “surgiendo como una fortaleza adicional de Chile. La agenda de Gobierno es muy consistente en esto. También vamos a poder tener buenos socios apoyándonos en esta materia, así que es una señal muy importante”.

Además, subrayó que se “revisó la agenda que tenemos en común, particularmente los proyectos en hidrógeno verde, en manejo de agua y desarrollo local”, sostuvo

Más tarde, los encuentros fueron con el fondo de inversiones BlackRock. En esa reunión se abordó el plebiscito, el proceso constitucional consiguiente, la evolución de la agenda de reformas del Gobierno, entre otros. “El feedback que tuvimos fue muy positivo, pues se ve a Chile como un buen lugar de destino para inversiones, tanto de portafolios como de inversión directa, con oportunidades para nuevos proyectos y un mercado con instituciones que son bastante confiables”, afirmó el ministro Marcel.

En relación al plebiscito, la autoridad aclaró que los inversionistas ven una menor incertidumbre pese a que el proceso constitucional continúa. “Probablemente se ve que va a tener la oportunidad de corregir alguno de los factores que dificultaron o debilitaron a la Convención Constitucional y a la propuesta que se hizo a la ciudadanía”, comentó.

Respecto a la agenda de reformas del Gobierno, Marcel recalcó: “En la medida que vayamos avanzando en la discusión de nuestras reformas legales de nuestras políticas tributarias y previsional, también eso irá teniendo un efecto positivo en términos de reducción de incertidumbres. Así que me parece que estamos bien encaminados”.

En la tarde se reunió con JP Morgan, y con las clasificadoras de riesgo Fitch y Standard and Poor’s (S&P). Al finalizar la jornada, la autoridad asistió al homenaje de la conmemoración de los 50 años del discurso del Presidente Allende en la Asamblea General de la ONU, junto al Presidente Gabriel Boric.

La visión de Marcel sobre el TTP11

Temprano en la mañana, el ministro de Hacienda entregó señales que el proceso para la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) no se detendrá pese a las críticas de los partidos de Apruebo Dignidad. Un grupo de senadores de la coalición apuntaron a que este tratado no debería ser prioridad para el gobierno al no ser una promesa de campaña y dado que su contenido conspiraría con los objetivos del Ejecutivo.

“Se han dicho muchas cosas sobre el TPP11 y creo que lo mejor es tener una discusión actualizada respecto a lo que representa en términos de la evolución del comercio a nivel global, donde ha habido muchos cambios en los últimos años, y donde mucho de los temas que en el pasado fueron complejos, particularmente ligados a los de propiedad intelectual, desaparecieron del tratado una vez que Estados Unidos se retiró de las negociaciones”, dijo el ministro tras ser consultado sobre el tema en el marco de la gira por Nueva York.

En esa línea, Marcel apuntó que se sienten “confiados de tener avances decisivos” en la negociación del TPP11, donde se busca no aplicar mecanismo de solución de controversias con los países firmantes. Además, el expresidente del Banco Central resaltó que finalmente la discusión de este tema está en manos de la sala del Senado tras que el tratado haya pasado las instancias previas.

Sin embargo, el ministro de Hacienda no respondió directamente a las voces dentro del gobierno que critican el TPP11, pero reiteró que “hay muchas cosas que han cambiado en el camino y lo mejor es tener una discusión informada al respecto (...) El mundo ha cambiado mucho desde que se negoció este tratado y creo que es muy importante verlo en el contexto actual”.

Sobre el detalle de las negaciones del TPP11 y el acuerdo con la Unión Europea, Marcel recordó que es un tema que es seguido por Cancillería y será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que de anuncios respecto al tema.