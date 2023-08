Marcela Hernando deja el ministerio de Minería tras 17 meses en el cargo

La doctora y ex diputada del Partido Radical asumió como ministra de Minería el 11 de marzo de 2022. Hoy, en el tercer ajuste de gabinete del presidente Gabriel Boric, y tras 17 meses en el cargo sale de la cartera. Su salida ya era un secreto a voces en este cambio que preparaba el Ejecutivo para reimpulsar la gestión que se ha visto golpeada por el lío de platas que se destapó hace dos meses.

En su reemplazo asumirá la exministra de Minería de Michelle Bachelet, Aurora Williams.

También salió del ministerio, el subsecretario, Willy Kracht, militante de CS. El ingeniero civil químico había asumido en marzo de 2022 el puesto. Hoy fue reemplazado por Suina Chahuan Kim, quien se desempeñaba como jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

La exparlamentaria desarrolló su carrera política en una región minera de Antofagasta, donde resultó electa en dos oportunidades como diputada. Antes fue alcaldesa también e intendenta. Fue además miembro de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

Dentro de su gestión, le tocaron algunos temas clave que impulsa el Ejecutivo como la estrategia nacional del litio, que fue presentada por el presidente Boric hace algunos meses atrás.

En abril, el presidente Boric lanzó la estrategia nacional del litio, y encargó a Codelco negociar su ingreso al salar de Atacama. El Presidente anunció cinco ejes, entre los cuales incluye la creación de la Empresa Nacional del Litio y la participación de privados en nuevos desarrollos, pero el Estado tendrá participación mayoritaria en los proyectos estratégicos.

Pocos días después, la ministra dijo que “no estamos nacionalizando, lo que queremos hacer es una industria”.

En el comité político que se desarrolló el pasado 2 de agosto en Cerro Castillo, quedaron en evidencia los conflictos al interior del ministerio de Minería, según consignó Ex Ante hace algunos días. La idea de renovar la fundición de cobre en Paipote ha causado divisiones en la cartera a cargo de Hernando.

El subsecretario Willy Kracht, quien es militante de Convergencia Social (CS) no estaría de acuerdo con la idea, ya que dice que el proyecto no es rentable. Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce, descartó que el proyecto no sea rentable. Esta postura fue apoyada por Marcela Hernando, y también por sindicatos de la empresa estatal.