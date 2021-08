Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente de Bachelet, critica con dureza aprobación de Dominga: “Es una farsa que va a tener que ser corregida por la Corte Suprema”

Hace 2 horas

Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente.

"No queremos otra zona de sacrificio. Esta aprobación es una vergüenza. No a Dominga", dijo el ex secretario de Estado.